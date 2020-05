USA-faste TV 2-Jens tilbake på norsk jord etter 67 dager

I går ankom «Åsted Norge» programleder Jens Christian(42) og samboer Tommy Børresen (33) endelig Norge sammen med sin datter Sonja Olava.

– Det føles fortsatt litt uvirkelig at vi er hjemme igjen etter alle disse ukene, forteller en lettet Nørve til God kveld Norge.

Fikk nødpass

Nørve fikk en varm velkomst med ballonger og blomster på døra etter den lange turen.

LYKKELIG: Programleder Jens Nørve fikk en varm velkomst tilbake i Norge. Her sammen med datteren Foto: Privat

– Mine fantastiske kolleger i Åsted Norge overrasket oss og det varmet. Nå blir det ti dager med karantene hjemme. Det blir hjemmekontor og så må vi fullføre barnerommet som vi måtte reise fra i all hast. I tillegg kommer nok familie og venner for å hilse på Sonja på god avstand.

Før helgen ble det endelig klart at de kunne reise hjem etter et langt opphold i USA.

– Rett før helga fikk vi vite på telefon at Sonja hadde fått en time hos passkontoret for å få et nødpass. Dette var sjette gangen vi ringte amerikanske passmyndigheter. Alle de andre gangene ble vi avvist, men plutselig sa de ja. Vi ble helt satt ut og trodde først det ikke var sant.. Men ja, det stemte.. Og nå vi endelig hjemme igjen i Norge!

Hastet avgårde

Nørve og Børresen måtte hoppe på første fly avgårde til USA tidlig i mars da Trump varslet om å stenge grensene til landet. Dette ble gjort som et smitteverntiltak ettersom koronaviruset ble mer og mer utbredt i verden.

TV 2-profilen og hans samboer skulle snart bli foreldre til lille Sonja via surrogati, og måtte derfor haste avgårde for å rekke fødselen. Da de skulle bestille flybilletter så de at billettene forsvant etter hvert minutt, og det ble en kamp mot klokka.

– Vi var veldig redde for at vi ikke skulle rekke fødselen til dattera vår. Det var vår store skrekk, sa Nørve til God kveld Norge da.

Koronafast

Den 28. mars kom Sonja til verden og det var to stolte foreldre som delte nyheten i sosiale medier.

– Vi går bare rundt og smiler. Dette er det største jeg har opplevd, fortalte Nørve.

Da var 42-åringen usikker på hvor lenge de kom til å bli i USA, men han var optimistisk til at det skulle ordne seg med pass til datteren deres.

Optimismen fikk kjepper i hjulet da passkontorene i USA var stengt og de ikke klarte få pass til datteren sin. Ettersom ingen visste når passkontorene ville åpne igjen ble familien koronafast i USA på ubestemt tid.

Nørve prøvde å få hjelp fra norske myndigheter til å komme seg hjem. Men ettersom Sonja er født av en surrogatmor i USA blir hun automatisk en amerikansk statsborger, og da ble det vanskelig for norske myndigheter å hjelpe til.

– Vi er oppgitt over at vi sitter fast her og ikke får hjelp av norske myndigheter, sa Nørve som mener regelverket er modent for en oppdatering.

Skapte politisk engasjement

Nørve og Børresen var ikke de eneste surrogatforeldrene fra Norge som var koronafast i USA, og etterhvert oppstod det også politisk engasjement for å få familiene hjem.

Barnas stortingsrepresentant, Silje Hjemdal (Frp), sendte et skriftlig spørsmål til statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF). I spørsmålet spør hun om Ropstad vil ta initiativ til fleksible unntaksløsninger slik at surrogatforeldre i USA kan komme hjem til Norge med barna sine.

Ropstad svarte at ansvaret i sakskomplekset er delt mellom flere departement, og at flere staters rettsystemer og regelverk kan virke inn ved surrogati. Det gjør saken komplisert ifølge statsråden.

– Ettersom surrogati ikke er tillatt i Norge er det ingen særregel for surrogati, svarte Ropstad til spørsmålet.

Hjemdal var ikke fornøyd med svaret og håpet på en løsning som kunne hjelpe dem hjem raskere.

DNA-analyse

Ropstad kommenterte også at det stilles krav til en DNA-analyse ved en utenriksstasjon for å få gang i prosessen om norsk pass - også nødpass.

Det samme svarte også kommunikasjonsrådgiver ved Utenriksdepartementet, Siri R. Svendsen, da God kveld Norge tok kontakt.

Nørve og Børresen reiset til ambassaden i Washington med datteren deres for å gjennomføre en DNA-test, men en slik prosess kan normalt sett ta opp til 2-3 måneder.