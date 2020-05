Norges ferske NHL-proff vant prestisjekåring i USA

Mathias Emilio Pettersen ble Norges niende NHL-proff da han signerte for Calgary Flames 27. april.

Unggutten flyttet til USA som 13-åring, og har spilt ishockey for University of Denver de siste to sesongene.

Nå er han kåret til «Årets mannlige utøver», blant alle studentene på det prestisjefylte universitetet.

I begrunnelsen står det blant annet:

Ingen spiller har bidratt mer for Denver Pioneer enn Mathias Emilio Pettersen, med 13 mål og 22 målgivende pasninger denne sesongen. Pettersen er en ekte lagspiller, og ble raskt en trener David Carle kunne stole på. Selv om han kun fikk to sesonger for laget. Han var lagets beste spiller i overtall, og ble kåret til den beste offensive spilleren. Pettersen har hatt en stor innflytelse på laget, og vi gleder oss til å se hva han kan få til når han nå tar steget opp et nivå.

– Dette er jo vanligvis en pris som gis til avgangselevene, så at han får den nå mens han kun går andreåret er veldig stas. Han ble veldig positivt overrasket, og satte veldig stor pris på utmerkelsen, forteller faren Flemming Pettersen til TV 2.

Totalt leverte nordmannen 19 mål, og 46 målgivende pasninger på de to sesongene i Denver.

Etter å ha oppholdt seg hos kjærestens familie i New Jersey under korona-utbruddet er sønnen nå tilbake på skolen i Denver. Det blir likevel ingen seremoni som i fjor, på grunn av korona-epidemien.

I fjor ble 20-åringen kåret til «Årets utøver», uavhengig av kjønn, blant alle førsteårselevene. Den ferske utmerkelsen gjelder for hele skolens mannlige utøvere.

Pettersen følges nå opp av Calgary Flames fysiske trener, i påvente av at laget samles til treningscamp og sesongoppkjøring.

Så er spørsmålet om han klarer å kjempe seg til en plass på NHL-laget til Calgary Flames, selv om det er forventet at den nye hverdagen starter hos farmerlaget Stockton Heat i AHL.