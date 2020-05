Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Jeg er på jakt etter et greit eksemplar av Audi S2.

Ser at disse kan skaffes i utlandet til grei sum. Det er ikke mange til salgs her i landet og de er ikke lett å få tak i.

Lurte derfor på om du vet om noen firma som utfører import av eldre/veteran biler her i Norge?

Benny svarer:

Heisann!

Skjønner godt at det kan friste med en Audi S2. Dette er både en billegende og et samlerobjekt. Får du tak i en fin og velholdt bil i god teknisk stand, behøver dette slett ikke å være noen dårlig investering heller. Snarere tvert i mot – her kan nok prisene rett og slett øke ytterligere framover.

Som du selv er inne på; utvalget av slike biler er noe begrenset her i Norge. Ser vi derimot til for eksempel Tyskland, får man en del mer å velge i og det er enklere å finne den man bilen som passer deg og ditt bruk. Men heller ikke i utlandet flommer det over av fine S2-er.

Du spør om utgangspunktet om frakt og import til Norge. Jeg tenker at det er det minste problemet å bekymre seg over her. Det løser seg – når du kommer så langt. For jobben starter lenge før du er der ...

Audi S2 kom høsten 1990, som 1991-modell. Modellen ble produsert fram til 1996. Det er med andre ord en noe aldrende bil vi snakker om. Med alt det innebærer.

Ganske mange av disse bilene har levd tøffe liv med mange eiere og hard bruk. Mange S2-er har også blitt trimmet og modifisert underveis og noen har etter hvert gått ganske langt også.

Bilene er i utgangspunktet både solide og slitesterke. Men dette er også en biltype som i alle fall jeg aldri hadde kjøpt usett og uten en grundig test, sjekk og gjennomgang først.

Du bør absolutt dra ned og se på og sjekke selv før kjøp. Med mindre du har svært gode kontakter som du stoler på og som kan sjekke ut bilen for deg.

Ideelt sett bør du plukke ut to-tre aktuelle kandidater, så reise ned og se på disse selv. Da er det gode muligheter for at du kommer hjem med den bilen som er "riktig" for deg. Det er også viktig å sjekke opp historikken til bilene. Det sier mye om hvilke liv de har levd.

Bilene har også sine svakheter og "feller" . Noen deler er usannsynlig dyre og noen deler er umulige å få tak i nye. Andre ting er veldig kurant.

Du bør også lese deg opp på styrker og svakheter på modellen i forkant. Det finnes flere gode kjøpeguider og ulike forumer for disse bilene på nettet. Husk kunnskap et makt! Jo mer du vet og kan om en bilmodell, jo større er sannsynligheten for at du luker ut dårlige biler og sitter igjen med riktig bil til slutt.

Jeg ser at prisene varierer ganske mye for tilsynelatende ganske like biler, også i Tyskland. Jeg tror at du fort må regne med nærmere 30.000 euro for en fin bil i god teknisk stand her. Jeg vil også anbefale deg å velge en som er så original som mulig.

Når du har kommet dit, er det tid for å begynne å tenke på transport, fortolling og moms. For det tilkommer på en allerede høy euro-kurs. Sammen med frakt, som du også spør om. Men hvorfor ikke kjøre ny-bilen hjem selv, på tyske eksport-skilter, sammen med en god kompis eller kjæreste? Det tenker jeg hadde vært en hyggelig greie.

Slik sett er ikke sommeren 2020 den mest optimale tiden å kjøpe bil i utlandet på. Både med både svært ugunstig krone-kurs mot de fleste valutaer og ikke minst med karantenetiltak ved utenlandsreiser. Men det å bruke sommeren til å forberede seg litt for så å sette inn støtet når verden etter hvert kommer i normalgjenge igjen – det tenker jeg er smart!

Ønsker deg lykke til med forberedelsene til kjøp av kul bil!

