Klubb beklager etter å ha brukt «sexdukker» på tribunen

En sørkoreansk klubb tok et noe uortodoks grep for å skape liv på tribunen.

Sørkoreansk toppfotball ruller for fullt igjen. Men også her er det strenge koronatiltak, og kampene spiller for tomme tribuner.

Det har fått enkelte klubber til å fylle opp tribunene med dukker for å skape et livligere inntrykk for spillerne på banen. Men nå må FC Seoul krype til korset og beklage.

For etter søndagens hjemmekamp mot Gwangju FC har fansen beskyldt dem for å bruke «sexdukker» på tribunen, skriver BBC.

FC Seoul avviser at det var sexdukker som ble brukt, og kaller dem i stedet for «premium utstillingsdukker». De innrømmer imidlertid at dukkene kom fra en produsent som lager sexleketøy.

Ifølge BBC skal enkelte av dukkene også ha holdt opp skilt som reklamerte for pornografiske nettsider – til tross for at pornografi er forbudt med lov i Sør-Korea.

Det er et selskap ved navn Dalcom som tilbydde dukkene. Det skal ha vært snakk om 30 dukker totalt, 25 av dem kvinnelige. Overfor BBC sier klubbtalsmann Lee Ji-hoon at de ikke kjørte en ordentlig bakgrunnssjekk av firmaet før de takket ja til tilbudet, og at de derfor ikke var klar over bransjen Dalcom opererte i.

Etter den massive kritikken har klubben beklaget på Instagram og Facebook.