Starter søk i gruver etter savnede Ørjan (25)

25. mars i år forsvant 25 år gamle Ørjan Helmer Gundersen Solum. Mandag 18. mai starter politiet opp søk i gruver etter Solum.

Det opplyser politiet på sine nettsider.

– Gruven ligger i nær tilknytning til stedet der Solum sist ble sett. Det er derfor ønskelig å undersøke alle muligheter knyttet til gruven også, sier politifaglig etterforskningsleder Tor Inge Omland.

Solum forsvant i boligstrøket Bratthenget i Arendal. Tidligere har politiet gjort omfattende søk og undersøkelser i området med egne styrker og frivillige, da det er grunn til å tro at Solum sist ble sett her, 25. mars rundt klokken 18.00.

– Søksområdet er stort og tidsvis utilgjengelig. Politiet ønsker å undersøke alle muligheter, og gjennomførte derfor tidligere i uke 20 nytt søk med fem hundeekvipasjer fra Agder politidistrikt, sier Omland.

Utsatt for en kriminell handling

Politiadvokat Vanja Bruvoll i Arendal og Froland politidistrikt sa tidligere til Åsted Norge at ut i fra den omfattende etterforskningen så langt i saken, tror de Solum mest sannsynlig har blitt utsatt for en kriminell handling.

Ledetrådene i saken er få. Leder for voldsavsnittet i Arendal og Froland politidistrikt, Halvor Øymoen, sa til Åsted Norge at han syntes saken var spesiell.

– Han har blitt sett gående ned gangveien. Etter det er det ingen observasjoner av ham. Ingen har sett ham og ingen har hørt noe fra han.

Dagen Solum forsvant, 25. mars, ble han sett kjørende omkring av en bekjent. På grunn av medisinene han går på kan han ikke kjøre selv.

Solum og sjåføren var innom Alti kjøpesenter i Arendal sentrum tidlig den ettermiddagen. Der ble Solum plukket opp av overvåkningskameraer rundt klokken 14.30.

OVERVÅKNINGSKAMERA: Ørjan Helmer Gundersen Solum ble plukket av overvåkningskameraer tidligere på dagen, da han forsvant. Foto: Foto: Politiet

Deretter dro han hjem for å dusje og skifte klær. Han måtte også faren sin og fortalte at han skulle sove over hos en venn. Etter å ha pakket en pose dro han sammen med sjåføren sin.

Siden Solum hadde byttet mobilabonnement og manglet nytt sim-kort, måtte faren ringe til sjåføren for å få kontakt med sønnen. Like etter klokken 18 fortalte sjåføren at Solum hadde gått ut av bilen i boligstrøket i Bratthenget for å hente noe i en leilighet.

Rundt klokken 20.30 snakket faren med sjåføren igjen, og fikk vite at sønnen aldri kom tilbake til bilen.

Til Åsted Norge har politiet opplyst om at de fester lit til sjåførens forklaring.

Fortvilet

I et intervju med Åsted Norge uttrykte foreldrene sin fortvilelse over sønnens forsvinning.

Faren til Ørjan, Terje Thomsen Solum, forteller han fikk en mistanke om at noe hadde skjedd, da han fikk vite at sønnen aldri kom tilbake til bilen.

Han dro med lommelykt for å lete etter sønnen i blokka hvor han var på vei.

– Det er det siste vi har.



Brannvesenet bistår

Grunnet usikkerheten rundt gruvens beskaffenhet, gjennomføres derfor søk i gruvene ved hjelp av brannvesenet som har det nødvendige utstyret for slike type søk.

Politiet og brannvesenet vil jobbe på stedet til gruvene er ferdig undersøkt.