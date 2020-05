Bruker vannpistol for å velsigne

En prest fra Detroit bruker en mer alternativ måte for å velsigne sine medlemmer i menigheten.

For å opprettholde sosial distanse har en prest i Detroit-området tatt i bruk alternative måter for å spre folk fra hverandre. Ved bruk av vannpistol har presten sprutet hellig vann for å spre folk.

Utenfor St. Ambrose-kirken spruter pastor Timothy Pelc, iført maske, ansiktsskjold og gummihansker, vann inn i et bilvindu, da bilen stanset utenfor trappene til kirken.

Ville opprettholde tradisjonen

Til BuzzFeed News fortalte Pelc at tanken bak ideen var å finne en måte å opprettholde tradisjonen for å gi velsignelse i påsken, til tross for pandemien.

– Jeg ønsket å gjøre noe for barna i menigheten. De skulle gå inn i en påske ingen hadde opplevd før, så jeg tenkte: Hva kan vi fortsette å gjøre, som overholder reglene om sosial distansering?

Det var da han kom opp med ideen om å bruke en vannpistol for å velsigne påskekurvene fra avstand, til medlemmene av menigheten.

– Jeg har et ganske sprøtt sinn og aksepterende menighet, sa Pelc.

Blitt en meme

Bildene av presten ble tatt i påsken, men har nå gått viralt i sosiale medier. Til nettstedet fortalte Pelc han var overrasket over hvor mye bildene hadde blitt delt.

– Det var en god historie og folk var i humør for noe som dette, sa han.

Et av bildene viser den 70 år gamle presten stående midt i en brann som peker vannpistolen mot djevellignende figurer.

– Jeg tror bildene har tatt av fordi selv om de er morsomme, gir de også optimisme for de som føler på håpløshet i denne pandemien.

Pelc sa han var noe bekymret for hvordan Vatikanet kunne reagere hvis de så bildene av han som sprutet hellig vann med vannpistol.

– Jeg har ikke hørt noe enda, sa han til nettstedet.