Her vender de ryggen til statsministeren

Lørdag tok Belgias statsminister Sophie Wilmes to uoffisielle besøk til to sykehus i Brüssel.

Hvordan hun ble møtt av helsearbeiderne ved det ene av dem vekker oppsikt, skriver Sky News.

Bilder og videoer fra stedet viser at en rekke helsearbeidere stilte seg opp ved veien på utsiden av Saint-Pierre Hospital. Da statsministerens bil passerer, snur de ryggen til henne.

Ifølge nyhetskanalen kommer responsen som følge av en ordre som tillater ikke-kvalifiserte ansatte til å gjennomføre sykepleieroppgaver mens koronakrisen pågår.

Landets fagforening for sykepleiere omtalte har tidligere omtalt dette som «et slag i ansiktet» for helsesektoren. Ifølge fagforeningen kommer orden i en tid der landets helsesektor er under hardt press, og at de ikke føler at arbeidet deres blir satt pris på i stor nok grad.

Lørdag uttalte statsminister Wilmes at hun ønsket å forsone seg med helsearbeiderne, ifølge TV-kanalen RTBF.

Ifølge oversikten til Johns Hopkins University er det så langt registrert over 55.000 smittetilfeller i landet, og rett over 9000 dødsfall.

Landet har innført strenge tiltak som følge av koronakrisen, og har vært under nedstenging de siste to månedene, men begynner i dag en oppmyking av tiltakene, og åpner delvis skoler, markeder, museum og dyrehager, skriver Sky News.