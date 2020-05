Over 100.000 personer fast på cruiseskip verden over

To måneder etter at cruisenæringen stengte ned som følge av koronaviruset er tusenvis av arbeidere fast på skipene, mange uten lønn og uten mulighet til å komme seg hjem.

Ifølge den amerikanske avisen Miami Herald seiler det fortsatt en rekke cruiseskip på strekket mellom Miami i Florida, opp mot Cuba og mot Bahamas, to måneder etter at næringen i området stengte ned som følge av koronaviruset.

De får av og til legge til kai, men det er bare for å fylle på drivstoff og hente nødvendige varer som mat, skriver avisa. Resten av tida går i venting.

Så mange som 100.000 cruiseskipansatte er fast på skipene de vanligvis arbeider ved, skriver avisa. Mange av dem får ikke lønn lenger, og har heller ikke noen mulighet til å komme seg hjem. Avisa skriver også at mange av dem nå bor i lugarer uten vinduer.

– Fengsel

38 år gamle Gan Sungaralingum, som ikke har vært på land på over to måneder, omtaler det som å være i fengsel, som følge av strenge smittevernsrutiner og mange ansatte om bord.

– Hjemme har jeg i alle fall familien min. Her er jeg i fengsel, sier han.

Han opplyser om at han sist fikk lønn 12. april, og at han fortsatt ikke vet når han vil komme seg hjem. Skipet han arbeider på startet en reise fra Bahamas mot Filippinene 1. mai, men han har ikke troen på at han kommer til land med det første.

– Vi vet ikke hvor vi vil ende, for ingen vil ta oss i mot, sier han.

13. mars i år stengte cruisenæringen i Miami i delstaten Florida ned. Forventningen da var at dette ville være midlertidig, og at en ville være i gang igjen en måned etterpå. Da ble noen av arbeiderne, blant annet mange av dem som jobbet med underholdning, sendt hjem. Men samtidig kom det også nye arbeidere på plass.

Møter stengte grenser

I starten av april kom beskjeden fra amerikanske myndigheter at landet ikke ville tillate cruiseskip i amerikansk farvann, og henviste til mengden smittetilfeller ved skip i den perioden. Dette tiltaket vil vare gjennom minst juli.

Amerikanske myndigheter krever at cruiseselskapene bruker private flyvninger om arbeiderne skal via deres lufthavner, noe de fleste av selskapene sier blir for dyrt. Situasjonen er også vanskeligere som følge av stengte grenser i andre land. Blant annet kommer 95 prosent av de ansatte i selskapet MSC Cruises fra land som har stengte grenser, skriver avisa.

– Dette er en helt ny situasjon for alle. Det finnes ingen regelbok for slikt, sier redaktøren i Cruise Business Magazine til Miami Herald.

Ifølge avisa er det oppstått desperat stemning ved flere av skipene, og de siste ukene er det meldt om to tilfeller der arbeidere har hoppet over bord i det som mistenkes å være selvmord.