Politiet i Tromsø måtte natt til mandag bevæpne seg etter meldinger om at en mann truet andre med øks inne på et hotell i byen. Ingen kom fysisk til skade.

Politiet i Troms melder om hendelsen på Twitter klokken 2.24.

Der skriver de at de raskt fikk kontroll på mannen og at ingen ble skadd under hendelsen.

– Politiet starter etterforskning og sørger for at involverte blir ivaretatt, melder de.

