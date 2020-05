Storby i sykehuskrise: – Vi er nær kollaps

Brasil er ett av landene som er hardest rammet av koronaviruset, og kun Storbritannia, Russland og USA har registrert flere smittetilfeller, ifølge Johns Hopkins Universitys oversikt.

Så langt er det registrert over 241.000 smittetilfeller og over 16.000 dødsfall i Brasil.

Borgermester advarer

Nå advarer borgermesteren i São Paulo, landets største by, om at sykehusene deres vil være fullstappet innen to uker, om ikke noe blir gjort. Sykehuskapasiteten er per nå 90 prosent.

– Vi er nær kollaps, sier borgermester Bruno Covas, skriver BBC.

Byen er hardt rammet, og har meldt om nær 3000 dødsfall så langt. Kun fire land har registrert flere dødsfall enn Brasil. Ifølge BBC er nær halvparten av smittetilfellene i Karibia og Latin-Amerika registrert i Brasil.

Frykter høyere smittetall

Helseeksperter tror det er langt flere smittetilfeller enn det som er kjent som følge av manglende testing.

– Brasil tester bare dem som ender på sykehus, uttalte Domingo Alves ved universitetet i São Paulo til AFP sist uke.

Han er blant forfatterne av en studie som anslår at det reelle smittetallet kan være 15 ganger høyere enn det myndighetene opererer med.

Presidenten demonstrerte

Landets president, Jair Bolsonaro, har ved flere anledninger omtalt at koronavirustiltak vil ødelegge landets økonomi, og omtalt viruset som «en mild influensa».

Bolsonaro har også gjentatte ganger deltatt i demonstrasjoner mot koronavirustiltakene landets guvernører har innført. Dette skjedde også søndag, da presidenten møtte hundrevis av støttespillere i en ulovlig demonstrasjon, som trosset ordren om å ikke samle seg, og deriblant gjennomførte armhevinger.

– Vi håper å være fri for dette spørsmålet snart, for alles ve og vel, uttalte presidenten under demonstrasjonene i Brasilia, skriver The Guardian.

– Brasil vil komme tilbake sterkere, fortsatte presidenten.