Fly styrtet under hyllest for korona-arbeidere – én død

– Det er med tungt hjerte vi forteller at en av våre medlemmer døde, og at en annen har fått alvorlige skader, opplyser det canadiske forsvaret.

Søndag arrangerte det canadiske forsvaret og flyshowgruppen The Snowbirds en oppvisning for å hedre dem som arbeider for å bekjempe koronaviruset, skriver CNN.

Klokken 11.42 lokal tid fikk myndighetene inn melding om at en av flyene hadde styrtet og krasjet inn i en bolig i Glenview Avenue i Kamloops, nordøst for Vancouver.

Canadas statsminister Justin Trudeau uttaler at han er gjort kjent med hendelsen.

– Mine tanker er med de modige medlemmene av det canadiske luftforsvaret, skriver han på Twitter.