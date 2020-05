Skoa til basketlegende solgt for svimlende sum

Et skopar tilhørende NBA-legenden Michael Jordan (57) ble offisielt verdens dyreste basketsko søndag, skriver nyhetsbyrået AFP.

De røde, hvite og svarte skoene ble laget for basketballegenden, som spilte for Chicago Bulls, i 1985, og er også signert av spilleren. Skoene, som var laget spesifikt for Jordan, brukte han under sin første NBA-sesong.

Ifølge auksjonshuset Sothebys forventet de i forkant at prisen ville havne på mellom 1-1,5 millioner norske kroner.

Men til slutt ble de solgt for svimlende 5,7 millioner norske kroner. Dermed overtar skoene rollen som verdens dyreste sko av denne typen. Frem til nå har det vært et par av Nikes «Moon Shoes» som har vært regnet som de dyreste. De ble solgt ved samme auksjonshus sommeren 2019 for over 4 millioner kroner.

Ifølge AFP har interessen for ting eid av Jordan økt kraftig som følge av ESPN og Netflix' dokumentar «The Last Dance». Jordan spilte for laget i perioden 1984-1998.

– Jeg tror dette paret, som er brukt på banen, er de mest ikoniske joggeskoene noensinne, sier samler Jordan Geller til AFP.

– De er så lette å kjenne igjen, og de vekker en følelse av nostalgi som gjør dem interessante. At paret faktisk ble brukt under gamp av Michael Jordan tar dette til et helt nytt nivå, fortsetter han.

AFP nevner ikke hvem som har kjøpt skoene.