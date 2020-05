Kan bli verste varmebølge på 50 år – folk flokker til stranda

Etter å ha levd i karantene i over en måned, strømmer Hellas sine innbyggere til stranden mens en hetebølge brer seg over landet.

Mens mai er seg selv lik i Norge, med vekslende vær og ofte litt for kaldt for 17. mai-kjolen, opplever Hellas det motsatte.

Det er nær rekordvarme flere steder, og landet står overfor det som trolig blir den verste hetebølgen på 50 år, melder National Observatory of Athens (NOA).

Lørdag klatret temperaturene opp mot 40 på gradestokken flere steder. Varmebølgen kom fra Nord-Afrika og har gitt utslag flere steder i Sør-Europa. Adana i Tyrkia målte 42,8 grader på lørdag, mens Morphu på Kypros hadde 41,5 grader, skriver svenske Dagens Nyheter.

Varmebølgen slo inn samtidig som Hellas bestemte at de skulle starte gjenåpningen av landet etter å ha levd med strenge koronarestriksjoner.

Folk flokket til de 515 strendene som åpnet igjen for å avkjøle seg, etter å ha levd i mer enn en måned i karantene.

SKYGGE: Folk nyter skyggen under parasoller i Alimos i Athen mens varmegradene krøp seg opp mot 40 lørdag. Foto: Yorgos Karahalis / AP

Må holde avstand

Visse restriksjoner har blitt opprettholdt. Folk må fortsatt holde avstand til hverandre og parasollene må plasseres med minst fire meters mellomrom. Det er i tillegg kun tillat med 40 personer per 1000 kvadratmeter.

Strandkiosker og kafeer får heller ikke spille musikk eller selge alkohol. Dette begrunnes med at det skal gjøre det lettere å opprettholde smittevernreglene.

Flere kommuneansatte og politi har tatt på seg jobben med å overse at folk følger reglene. Hvis personer ikke holder tilstrekkelig avstand, står man for eksempel i fare for å bli bøtelagt drøye 1000 euro, som utgjør i overkant av 11.000 norske kroner.

Forrige mandag fikk også butikker åpne dørene igjen i Hellas, med unntak av kjøpesentere. Mandag vil skoler, dyreparker og botaniske hager åpne, skriver avisen.

ANTIBAC: En ansatt bærer på desinfeksjonsmiddel, som de bruker til å vaske strandsengene. Foto: Photo / Yorgos Karahalis

Frårådes reiser til Hellas

Hellas er blant landene i Europa som har hatt lavest smitteutbrudd så langt. Lørdag er det registrert cirka 2800 smittetilfeller og 162 dødsfall, ifølge Worldometers.

Landet er samtidig hardt rammet økonomisk ettersom landet vanligvis tjener mye på turister.

EU-kommisjonen har derfor anbefalt derfor en gradvis og kontrollert åpning av grensene i Europa.

– Vi anbefaler at grensene er åpne for land som har omtrent likt trykk med hensyn til smitte, og det er helsemessig forsvarlig. Vi håper de blir åpnet hurtigst mulig, sa EU-kommisjonens visepresident Margrethe Vestager.

Likevel valgte den norske regjeringen fredag å forlenge reiserestriksjonene til utlandet frem til 20. august. Det betyr at nordmenn må legge utenlandsferien på is inntil videre. Avgjørelsen begrunnes med at vi foreløpig vet for lite om hvordan det påvirker smittespredningen.

Innen 20. juli vil regjeringen vurdere å endre reiserådene for enkelte andre nærliggende europeiske land.