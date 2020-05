Én alvorlig skadd etter trafikkulykke – politiet jobber med frigjøring

Politiet ber folk holde seg unna ulykkesstedet slik at utrykningskjøretøyene kommer frem.

Ulykken har skjedd på Jeløy i Moss kommune.

– Vi har akkurat ankommet stedet. En person er fastklemt etter at en bil kjørte inn i et tre. Skadene fremstår alvorlig, og vi jobber med å frigjøre personen, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt.

Vedkommende mottar førstehjelp på stedet.

Det ble først meldt om at tre personer var fastklemt i bilen.

– De andre har kommet seg ut av bilen, men jeg vet ikke noe om skadeomfang. Vi jobber med å få oversikt på stedet, sier Marstad.

Politiet ber folk holde seg unna skadestedet.

– Det er mange skuelystne på vei til ulykken. Det er et stort irritasjonsmoment at folk er mer opptatt av å tilfredsstille sin egen nysgjerrighet fremfor å la kompetente folk komme frem til ulykken. Det er svært alvorlig at folk hindrer utrykningskjøretøyene som fortsatt er på vei, sier operasjonsledern.

Saken oppdateres.