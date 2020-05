Carlsen viste ingen nåde da Dubov sprakk

Danil Dubov ledet over Magnus Carlsen da søndagens partier startet. Mot slutten sprakk russeren og Carlsen kunne juble for seier.

Turneringen pågår fortsatt. Det er kun 1. plassen som er sikret, det kjempes fortsatt om 2.- og 3. plass.

Søndag ble lynsjakkturneringen Steinitz Memorial avgjort med de siste seks av 18 partiene spilt.

Etter lørdagens partier lå Carlsen på en 2. plass med 7,5 poeng.

På Norges nasjonaldag var det en påtent Carlsen som med tre seire og to remis sikret seg seieren i lynsjakkturneringen Steinitz memorial.

Carlsen åpnet den siste turneringsdagen mot Anton Korobov og tok en kontrollert seier etter 36 trekk.

– Magnus med et eksemplarisk strategisk parti. Det var ikke bare det at han stod best plassert med brikkene sine, han klarte også å forbedre posisjonen til brikkene gradvis. Flott parti av Magnus, og fortjent seier, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

I neste parti var David Anton Guijarro motstander og Carlsen hadde ikke like god kontroll som i det forrige partiet. Blant annet brukte han mye tid på enkelte trekk. Det endte i remis etter 48 trekk, og et halvt poeng i potten for verdensmesteren.

– Magnus var i noe trøbbel der, særlig på tiden, men han klarte i hvert fall å få med seg et halvt poeng som kan bli veldig viktig. Nå står han likt i poeng på topp med Danil Dubov, sa Hammer.

I tredje parti var det klart for duell mot Alexander Grischuk, og Carlsen tok sin andre seier for dagen da han satte Grischuk sjakk matt etter 47 trekk. Danil Dubov på sin side tapte sitt tredje parti, og dermed ledet Carlsen foreløpig turneringen med ett poeng.

Neste hinder var kinesiske Xiangzhi Bu. Carlsen startet bra og fikk tidlig sjakkcomputeren på sin side. Etter 43 trekk var det over. Dermed kunne Carlsen ta en enkel seier med svarte brikker.

Danil Dubov sprakk fullstendig og tapte sitt andre parti på rad, da Jeffery Xiong slo ham.

– De faller som fluer de rundt Magnus, ingen klarer å holde samme tempo som ham, sa Jon Ludvig Hammer.

Da Carlsen møtte Dubov til det femte pariet var russeren avhengig av remis for å kunne ha en sjanse til å slå Carlsen. Partiet endte med remis, dermed sikret Carlsen seg turneringsseieren før alle partier var over.

Premien var på beskjedne 49.755 norske kroner.

Allerede tirsdag blir det mer sjakk på TV 2. Da spilles den første av fire turneringer i nyskapningen Magnus Carlsen Tour.