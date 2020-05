Politiet bekymret for festbråk

17. mai har ifølge politiet gått relativt rolig for seg på dagtid. Utover ettermiddagen har det derimot kommet inn flere meldinger om slåsskamp, bråk og berusede ungdommer.

– Vi merker at det har tatt seg litt opp, sier Tor Grøttum, operasjonsleder i Oslo Politidistrikt.

Utover ettermiddagen har politiet i Oslo sett en økning i antall meldinger om bråk, store folkeansamlinger og fulle ungdommer.

Det har utover kvelden vært flere slåsskamper i Oslo sentrum.

Anmeldt for vold mot politimann

På Lysaker har to personer slått og sparket forbipasserende. De to mistenkte er begge russ og blir anmeldt for kroppskade og ordensforstyrrelse. De blir også anmeldt for vold mot en offentlig tjenestemann.

Tre personer ble slått i hodet og ansiktet, men ingen skal være alvorlig skadet. En person kjøres til Bærum legevakt.

– Vi er spent på hvordan det blir videre utover kvelden, sier Grøttum.

Slått i hodet med vinflaske

I Tønsberg har politiet fått flere meldinger om slåsskamp.

– En person skal ha blitt slått i hodet med en vinflaske og blir tilsett av ambulanse, skriver politiet på Twitter.

En mindreårig gutt er undersøkt av ambulansen, men skal ikke være skadet.

Politiet er nå tilstede med flere patruljer og rapporterer om at mange ungdommer løp fra stedet når politiet ankom.

I Tønsberg er det også meldt om et slagsmål mellom fem personer i 20-årene. Ingen er skadet og alle bortvises fra stedet.

Bekymret for kvelden

I Øst politidistrikt har det også gått relativt rolig for seg på dagtid.

– Det har vært veldig annerledes enn vanlig, med det har gått stille og greit for seg, sier operasjonsleder Terje Marstad.

Utover kvelden har det derimot begynt å samle seg større grupper med berusede personer.

– Vi merker at folk begynner å bli mer beruset. Det ser vi på med bekymring, sier operasjonsleder Terje Marstad.

Bortvises fra sentrum

Også i Bergen merker politiet at det er 17.mai-uro. Flere personer er bortvist fra sentrum og en person er innbragt i drukkenskapsarrest.

Det er også meldt om slagsmål ved Bergen Storsenter. Det er flere involverte, men ingen skal være skadet.

