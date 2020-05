– Jeg var en ganske god stopper. I dag hadde jeg vært sjanseløs

– Ta meg som et eksempel som var en god stopper i 2010, jeg hadde vært sjanseløs i dag hvis jeg skulle spilt for Liverpool, for eksempel. Ikke nok fart, ikke modig nok til å stå så høyt. Så det er en rolle der det virkelig er satt ekstreme krav, spesielt de siste sesongene, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i programmet «Premier League: Evolusjonen».

Han snakker om midtstopperrollen som det siste tiåret har gått igjennom en enorm utvikling. Hangeland trekker frem tidligere Manchester United-stopper Nemanja Vidic, med utgangspunkt i sesongen 2010/2011-sesongen, når han skal argumentere for hvor det skjedde en endring for midtstoppere.

– Grunnen til at vi velger han som et utgangspunkt for en stopper-diskusjon er fordi stopperne har utviklet seg veldig, og etter hvert måtte en midtstopper ta mye større ansvar enn bare det å forsvare sin boks. Vidic var på en måte en av de første som hadde en komplett pakke, synes jeg, sier Hangeland og forklarer:

– Han kunne forsvare boksen, var god med ballen og ekstremt tøff i duellene. Han var en ledestjerne, og startet i dette tiåret en utvikling av stopperrollen som har endret seg ganske enormt på ti år. Nå skal du ha full pakke for å være midtstopper.

– Var en fryd å se på ham

For ekspertkollega Petter Myhre er det også en annen spiller som har vært et bilde på utviklingen som har skjedd.

– Utfordringene nå er at de beste lagene har så mange spillere på motstanderens banehalvdel, at det er ikke bare å stå og stange unna lenger. En av de største eksponentene for dette her for meg var Vincent Kompany. Han kom inn i starten før gullæraen til Manchester City, og viste seg som en sjef på alle måter. Du snakker om komplett stopper. Da han var skadefri var det en fryd å se på ham, både defensivt og offensivt, sier Myhre.

Han beskriver Kompany som en som klarte å beherske en mot en-spillet når det var store rom bak, og som gikk fremover istedenfor å falle av under press.

– Han løste den rollen med en ro. Du trenger en sjef i midtforsvaret som utlyser en ro og som er så behersket, som gjør at det virker som at han har full kontroll, forklarer Myhre.

Van Dijk på et enda høyere nivå

TV 2s fotballekspert mener at det er én spiller som har tatt over tronen etter City-kapteinen.

– Er det én som har tatt det til et kanskje enda høyere nivå igjen, så er det Virgil van Dijk. Han tar steget fram, er kompromissløs i duellspiller og klarer å løpe opp folk i en mot en-situasjoner, sier Myhre og understreker:

– Van Dijk og Kompany er god eksempler på hvordan stopperrollen har utviklet seg. Det å være midtstopper på de beste ligaen i dette tiåeret her har vært ekstremt vanskelig.