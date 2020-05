Én til sykehus etter å ha blitt skutt med luftvåpen

Bevæpnet politi rykket ut i Arendal etter at en mann ble observert med våpen.

Politiet i Agder fikk flere meldinger om at en mann hadde blitt observert med våpen i sentrum.

Bevæpnet politi rykket ut og fikk kontroll på en mann med luftvåpen.

– To personer er pågrepet. På et tidspunkt har de avfyrt våpenet, og en av dem kjøres til sykehuset for videre oppfølging da han ble skadet, sier operasjonsleder Eivind Formo.

To andre personer ble også bortvist fra sentrum som følge av hendelsen.

– Publikum har reagert på en sånn oppførsel på en sånn dag. Det er en særdeles dum dag å avfyre et våpen på, sier operasjonslederen.

Politiet oppretter sak på forholdet.

– Det er foreløpig usikkert hvorfor hendelsen oppsto. Personene vil bli avhørt. Heldigvis kom ingen andre til skade, sier Formo.

Politiet meldte om hendelsen klokken 15.16 på Twitter.