Nielsen sikret poeng etter to scoringer

Greuther Fürth - Hamburg 2-2 (1-1)

Håvard Nielsen var i fyr og flamme for Greuther Fürth i 2. Bundesliga-«comebacket» etter koronapausen. Nordmannen scoret to ganger i 2-2-kampen mot Hamburg.

Nielsen sendte Greuther Fürth i ledelsen etter 35 minutter, men Hamburg slo tilbake like før pause med scoring av Joel Pohjanpalo.

Tre minutter etter hvilen økte Jeremy Dudziak til 2-1 for gjestene, og Hamburg så ut til å holde det helt inn.

Men i i det 90. minutt var Nielsen på plass igjen. Med egen keeper oppe på corner havnet ballen plutselig i føttene på nordmannen, som hamret ballen i nettaket. Dermed sikret Nielsen poengdeling for Greuther Fürth som ligger på femteplass i 2. Bundesliga med åtte poeng opp til Stuttgart på kvalifiseringsplass.

Hamburg er nummer to, mens Arminia Bielefeld leder suverent.

Nielsen står med sju scoringer og fire målgivende på 26 kamper i 2. Bundesliga denne sesongen. Den tidligere Vålerenga-spilleren står med 14 kamper og to scoringer for Norge, men har ikke spilt for landslaget siden 2-0-seieren over Kroatia under Per-Mathias Høgmos ledelse.