Vanligvis tilbringer statsminister Erna Solberg 17. mai i hjembyen Bergen hvor hun vanligvis går i tog og hører buekorpsene spille.

Men slik det ble ikke i år.

Koronapandemien førte til en historisk feiring av årets nasjonaldag, også for statsministeren.

– Jeg synes det er trist å ikke være i Bergen, men det jeg gleder meg mest til med å være hjemme er å gå i tog, og slik ble det jo ikke år. Da var det greit å være i Oslo, sier Solberg.

Spesiell 17. mai

Statsministeren tror innbyggerne i Norge har feiret mye, til tross for de spesielle omstendighetene.

– Det at folk den siste uken har fått lov å være sammen med litt flere folk, og at de kunne gjennomføre noen av de tradisjonene vi er vant til gjør at vi likevel får en 17. mai-følelse, sier Solberg til TV 2.

Hun tror nasjonaldagen kom på et riktig tidspunkt.

– Jeg tror folk trengte 17. mai nå. Folk har nok følt at vi har stått sammen under hele denne perioden, men å være litt flere sammen hjelper litt på – også får vi passe på at vi ikke bryter alle reglene, sier statsministeren.

Skrøt av skolekorps

Klokken 13.00 bidro Solberg til den nasjonale syngingen av «Ja, vi elsker dette landet» fra hagen i Statsministerboligen. Hun skrøt av Uranienborg skolekorps, som sto for musikken.

Her synger kongefamilien nasjonalsangen:

– Dere høres bedre ut enn Haukeland skolekorps gjorde da jeg spilte der en gang i tiden, spøkte Solberg.

Statsministeren håper at årets 17. mai blir husket som et unntak, og at vi framover vil kunne feire dagen som normalt. Men samtidig tror hun vi vil huske den med glede.

– Det er vanskelig å spekulere, men jeg tror kanskje det vil oppfattes som en slags gledens feiring, etter å ha opplevd denne nedstengningen og lukketheten som vi har hatt en periode, sier Solberg.

Fryktet større begrensninger

Hun tror også det kan være en påminnelse om hvilke utfordringer som kan forhindre oss fra å leve livene som normalt. Solberg innrømmer at det var frykt i regjeringsapparatet for at feiringen ville bli enda mer begrenset.

– Det var en stund der vi ikke visste om vi ville kunne tillate å samle så mange som skal til for at et korps skal kunne spille. Men i slutten av april var vi klar over at vi ville ha mulighet for å åpne samfunnet litt mer, sier statsministeren.

