Fikk drømmen knust etter forferdelig Manchester United-kamp

Ingi Højsted (34) vokste opp i Tórshavn og var som de fleste færøyske barn opptatt av å bli god i fotball. Det som startet som lek og moro, ble raskt seriøst. Da Ingi ble 14 år gammel begynte man å se resultatene av hardt arbeid.

Det var tydelig at han var begavet med et talent som man sjelden hadde sett på øygruppen.

– Det eskalerte rundt da jeg var 14 år. Vi dro på en turnering med u-landslaget da jeg var 15, og utenlandske klubber likte tydeligvis det de så.

Telefonen til Ingis agent, Jákup I Stórustovu gikk varmt. Bayern Munchen, Arsenal, PSV Eindhoven og flere storklubber ville ha den rødhårede færøyingen på prøvespill.

Han valgte ut to klubber å prøvespille for. PSV Eindhoven og Arsenal. Sistnevnte gjorde best inntrykk på 15-åringen og kort tid etterpå var han en del av akademiet til Arsenal, laget som året etterpå skulle gå en hel Premier League-sesong uten å tape en kamp.

I AKSJON: Dette er et av få bilder som finnes av Ingis tid i Arsenal.

– Jeg var bare 15 år og jeg dro alene. Overraskende nok for en kar fra lille Færøyene var jeg ikke redd i det hele tatt for å flytte til Nord-London. Jeg og et par andre spillere, blant andre Sebastian Larsson (118 landskamper for Sverige) som jeg delte rom med, ble innlosjert hos en engelsk familie. Jeg opplevde aldri ensomhet, sier Højsted til TV 2.

– Det var et slag i trynet

Treningsfasilitetene til Arsenal var en helt annen verden enn det han var vant til fra Tórshavn og B36. Nå satt han i samme kantine som Thierry Henry, Dennis Bergkamp og Patrick Vieira. Men det som skulle være starten på en lang og innholdsrik karrière fikk raskt en brå stopp.

– Skadene kom fort. Etter et halvt år fikk jeg et brudd i foten, noe som holdt meg unna banen i syv måneder. Etter dette spilte jeg bra og ble kaptein, men så dukket hamstringskader opp med jevne mellomrom.

– Jeg kom tett på Ray Parlour (339 kamper for Arsenal) som også var mye skadet på denne tiden. Vi tilbrakte mye tid på benkene hos fysioterapeutene.

Etter tre år i London-klubben fikk han beskjed om at Arsenal-eventyret var over.

– Det var et slag i trynet, men jeg hadde ikke forventet noe annet. Jeg var skadet stort sett halve perioden min der, så jeg hadde forberedt meg på den beskjeden. Samtidig hadde klubben hentet Cesc Fàbregas som var et stort talent i samme posisjon som jeg spilte. Jeg hadde havnet i en ond skadespiral, og bestemte meg for å dra hjem til B36 for å bygge meg opp igjen, sier Højsted.

Nytt England-eventyr ventet

Tilbake på Færøyene var det kun en ting som gjaldt for den da 19 år gamle midtbanespilleren. Han skulle ut igjen så fort som mulig. Etter en hel sesong uten skader var det på ny flere utenlandske klubber som ringte.

– Vi spilte en landskamp mot Israel hvor jeg storspilte. Jeg tror det var da klubbene fikk opp øynene for meg igjen. Kort tid etterpå var jeg klar for Birmingham.

DUELL: Det var i denne kampen Højsted tror han gjorde seg fortjent til en ny mulighet i England. Sammen med Atli Danielsen går han knallhardt til i en takling mot tidliger Chelsea-spiller Tal Ben Haim på Ramat Gan stadium i Tel Aviv, Israel. (AP Photo/Ariel Schalit) Foto: Ariel Schalit

Nåværende Newcastle-trener Steve Bruce styrte blåtrøyene og likte det han så av færøyingen. Højsted trente fast med seniorlaget som besto av spillere som Stan Lazaridis, Jermaine Pennant og Emile Heskey.

Kontrakten varte fra oktober til juli. Etter dette var det opp til klubben om de ønsket å forlenge med tre år. Men nok engang endte det med et slag i trynet for den unge midtbanespilleren.

– Jeg ble skadet igjen, hamstringen som hadde vært fin i et år lagde igjen problemer for meg. Etter at jeg spilte en forferdelig treningskamp mot Manchester United fikk jeg beskjeden. Det var synd, ettersom jeg følte at jeg hang med på treningene og ikke var noe dårligere enn dem som var der.

– Det oppholdet var muligheten jeg hadde til å skaffe meg min første store kontrakt. Dersom Birmingham hadde benyttet seg av opsjonen ville jeg tjent millioner.

40.000 buet på han hver gang han hadde ballen

Højsted fikk bare seks landskamper grunnet alle skadene han pådro seg. Men et av øyeblikkene som stikker seg ut fra karrieren var da han fikk hele Stade Felix-Bollaert mot seg i en VM-kvalifisering mot Frankrike.

Ballen var på vei mot en av verdens beste spillere, Zinedine Zidane. Den rødhårede midtbanespilleren i Færøyene-drakten satte full fart mot situasjonen. Kort tid etterpå smalt det og Zidane måtte byttes ut.

– Jeg må innrømme at det var litt gøy. Det var ikke noe stygg takling men jeg smalt kneet mitt inn i hans kne. Han gikk i bakken og forlot banen. Resten av den kampen var det unison pipekonsert mot meg hver gang jeg hadde ballen, man glemmer ikke det, sier 34-åringen.

Skadene tvang ham til å legge opp som 27-åring

Han var bare 21 år da han for andre gang returnerte til B36. Også denne gangen var det utlandet som var i tankene hans, og planen var å komme seg like raskt ut. Slik ble det ikke og som 27-åring la han opp.

– I den første kampen ble jeg taklet stygt og fikk avrevet korsbåndet mitt. Det tok et år å komme tilbake, men jeg klarte det. Men kort tid etterpå fikk jeg avrevet korsbåndet i det andre beinet. Etter dette klarte jeg aldri å komme tilbake på samme nivå. Da jeg fikk avrevet korsbåndet for tredje gang hang jeg skoene på hylla.

STORT TALENT: Ingi Højsted er et av de største talentene som øygruppa i Atlanterhavet har oppfostret. Foto: Álvur Haraldsen

– Da var det ikke fotball gøy lengre. Jeg hadde vært skadet nesten sammenhengende i seks år.

– Hvordan er kneet nå?

– Jeg plages fortsatt av korsbåndskadene. Jeg sliter med å løpe, men ønsker ikke å operere. Jeg har lyst til å trene musklene selv, men i fremtiden må jeg kanskje legge meg under kniven, sier Højsted på telefon fra København.

Det ble nemlig et til utenlandsopphold. Men ikke som fotballspiller.

Han har nemlig tatt en mastergrad innenfor utdanning ved Aarhus Universitet, avdeling København. Nå gjør han research for å ferdigstille en doktorgrad.

– Tenker du noen ganger tilbake på hvor god du kunne blitt?

– Egentlig ikke. Jeg tenker jeg er glad for det jeg har fått oppleve. Man tjener ikke noe på å være bitter i ettertid. Jeg er ikke en person som synes synd i meg selv, avslutter Højsted .