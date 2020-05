Grande ute blant folk for første gang på to måneder: – Det er litt skummelt

Venstre-leder Trine Skei Grande har holdt seg hjemme i karantene i to måneder fordi hun er i risikogruppen for Covid-19. Men 17. mai gikk hun ut blant folk for første gang for å delta i feiringen.

– Det er litt ubehagelig og skummelt, men nå klarte jeg ikke å holde meg unna lenger, sier Skei Grande til TV 2.

Hun bor i Gamlebyen i Oslo, og stilte opp foran Kampen kirke sammen med lokalbefolkningen for å synge nasjonalsangen.

Skei Grande satte stor pris på å kunne være ute sammen med familien igjen, ikke minst med de to små barna.

– Det er utrolig fint og koselig å se barna igjen, hun.

– Stor overgang

Venstre-lederen stilte opp med munnbind, og holdt seg på god avstand fra andre. Kampen skoles musikkorps spilte “ Ja vi elsker”, og Skei Grande stemte i med nabolaget.

I forkant av karantenen forteller den avtroppende Venstre-lederen at de hadde et strengt regime på Stortinget for å hindre smitte. Da hun bestemte seg for å gå i hjemmekarantene var det med blandede følelser.

– Det var en stor overgang, men også litt deilig å kunne føle seg trygg etter mange uker i regjering hvor man skjønte at dette kom til å bli ille. Jeg gikk rundt og gruet meg over at viruset var noe man kanskje kunne få, sier hun til TV 2.

Skei Grande overrakte nøkkelen til Guri Melby den 13. mars klokken 14.

– Så gikk jeg på Stortinget, henta PC og startet et nytt liv der. Siden det har jeg stort sett vært hjemme, sier hun.

FEIRING: Trine Skei Grande på operataket på 17. mai. Foto: TV 2

Lagde eggedosis

Hjemmekarantenen har også brakt med seg positive ting for Venstre-lederen.

– Når man plutselig får bedre tid, så får man også mulighet til å gjøre ting som man lenge har tenkt kunne vært gøy, sier hun.

Hun viser til at bygården hennes på Tøyen blant annet har fått noen nye tilskudd i bakgården.

– Jeg bor i en gammel bygård. I gamledager var det høner og griser i sånne borettslag og nå har vi skaffet seg høner. Jeg var faktisk ute i morges og hentet fire egg fra hønene, også lagde jeg eggedosis av ett av dem, sier hun.

I tillegg bruker hun mye tid på å dyrke grønnsaker i sommerhalvåret.

Hemmelighetsfull

At hun nå skal gi fra seg stafettpinnen som leder i Venstre, innrømmer hun at hun egentlig synes skal bli litt godt.

– Jeg overrasker meg selv når jeg tenker på hvor deilig jeg faktisk tror at det skal bli. Det er i tillegg veldig mange dyktige folk som kommer etter meg, så jeg føler meg veldig trygg på det, sier hun.

Skei Grande forteller at hun ville jobbe med å løfte sin egen bydel, som stortingsrepresentant for Oslo.

– Gamle Oslo trenger at man løfter de utfordringene bydelen har, og jeg skal gjøre den jobben skikkelig, sier hun.

Hun vil derimot ikke svare på hvem hun mener er best egnet til å ta over som Venstre-leder.

– Jeg føler meg stolt over at jeg kan gi fra meg et parti med så mange talenter.