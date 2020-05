Kongefamilien overrasket alle på 17. mai

Like før klokken ett kom både kongeparet og kronprinsfamilien ut på slottsbalkongen denne annerledes 17. mai.

Først gikk Kong Harald ut, etterfulgt av Dronning Sonja, og så kronprinsfamilien.

På Slottsplassen var både Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps, og Oslos skoler var representert med sine faner.

Klokken 13 sang de nasjonalsangen, på samme tidspunkt som hele landet var oppfordret til å synge den.

Fikk 3.000 barnetegninger

På Slottsplassen talte også Oslo-ordfører Marianne Borgen for kongefamilien.

– På vegne av alle barn og unge som skulle vært og møtt dere her i dag, vil jeg ønske dere en riktig god nasjonaldag, sier hun.

Hun overrakte over 3.000 tegninger tegnet av barn fra Oslo-skolene.

Flere av de kongelige virket svært rørt da de sto på slottsbalkongen.

Da Kongesangen til slutt ble spilt, så det også ut til at Kong Harald måtte kjempe mot tårene.

Kongen tydelig rørt under Kongesangen:

– Viktig for kongefamilien

Kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier denne seansen var viktig for kongefamilien.

– Det blir en litt forenklet 17. mai-feiring over hele landet. Det er veldig hyggelig at de blir en del av folks feiring, sier Norén Isaksen.

– Det er viktig for kongefamilien å synes på denne dagen, særlig siden det er 75 år siden frigjøringen. Vi står jo midt i denne koronakrisen, og kongefamilien skal virke samlende, så det er viktig for folk at de er synlige, sier han.

Han påpeker også at Kronprinsesse Mette-Marit virket svært rørt da de fikk overlevert barnetegningen.

– Det er en del tilskuere som har trukket til Slottsplassen, sannsynligvis i håp om å få se kongefamilien, og det fikk de altså, sier han.

Kongefamiliens program har vært hemmelig helt fram til det siste.

Hilsen til russen

Tidligere på dagen hadde kronprinsfamilien tatt imot representanter for de forskjellige skolene i Asker og russen ved sin bolig på Skaugum.

Her ga de blant annet en helt spesiell hilsen til russen.

– Vi er veldig imponert og stolte over dere, sa kronprinsparet til russen.

Etter seansen foran Skaugum kjørte de til både et bofellesskap og et nabolag i Asker. Her hilste de fra åpne biler, blant annet ikonisk A1 roadmasteren fra 1939.

Senere dro kronprinsfamilien til Slottet, og rett før hele Norge var oppfordret til å synge nasjonalsangen i fellesskap, viste de seg altså på slottsbalkongen.

– Sterke bilder

Etter seansen på Slottsplassen kjørte kong Harald, dronning Sonja, kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon ut på en rundtur i Oslos gater.

KJØRETUR: Kongefamilien overrasket alle med en rundtur i Oslos gater. Foto: Fredrik Varfjell

– Det gjør inntrykk å se. Jeg sitter med lommetørkle fordi man blir veldig rørt, sier skuespiller Lise Fjeldstad.

– Det er sterke bilder, det er veldig samlende. Det gjør noe med nordmenn. De tar veldig riktige valg, de løfter oss opp fra å sitte alene og være usikre, sier skuespiller Mari Maurstad.

– Fantastisk flott



Kongefamilien kjørte først gjennom Grønland, før turen gikk forbi Kampen omsorgsbolig. Videre gikk ferden forbi Sofienbergparken på Grünerløkka.

– Det sier noe om at kongefamilien er veldig nære folk. De spiller rollen sin på en fantastisk flott måte. Når folk ikke kan komme ut, kommer de ut til folket. Det er fantastisk flott å se disse bildene, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap).

Tidligere søndag var kronprinsfamilien på en lignende rundtur i Asker. Der besøkte de blant annet et borettslag og et sykehjem.