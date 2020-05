Kronprinsparet med egen hyllest til russen

Vanligvis er vi vant til å se kronprins Haakon, kronprinsesse Mette Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus hilse på barnetoget utenfor Skaugum og vinke til folket fra Slottsbalkongen, men slik ble det ikke i år.

I stedet ble det en utradisjonell feiring utenfor kronprinsparets bolig. Utenfor innkjørselen til boligen var både Askers ordfører, korps, russ og et kor samlet.

Se TV 2s 17.mai-sending øverst i saken!

Takk til russen

Kronprinsfamilien tok seg god tid til å hilse på de fremmøtte, men det var særlig fire russ som fikk ekstra oppmerksomhet.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Marit hadde blant annet med seg et eget banner hvor det sto «Takk til russen 2020».

– Det er kjedelig at det ble sånn i år, men det er utrolig imponerende hvordan russen i hele Norge har tatt hensyn, sa kronprinsparet.

– Dere har vært veldig flinke, og vi er veldig stolte av dere, sa kronprinsesse Marit til de fire russejentene som hadde møtt opp.

– Dette var stort

Videre gikk turen til Solgården bo og fellesskap, et omsorgssenter for eldre med demens. Programmet har vært hemmelig en god stund, men for et par dager siden fikk de ansatte fortelle at de skulle få et litt spesielt besøk på 17. mai.

Kronprinsparet tok seg god tid til å snakke med både ansatte og beboere.

– Beboerne synes dette var stort. Etter to måneder i nærmest karantene satte de veldig stor pris på det. En av beboerne uttrykte det på en måte ved å si at dette var kronprinsparets måte å si takk på. Vi opplevde de som veldig nære personer, de viser de gamle her en stor ære ved å være i karantene eller isolasjon i to måneder, sier virksomhetsleder Toril Fjellseth til TV 2.

Kortesje gjennom borettslag

Kronprinsfamilien bruker altså årets spesielle 17.mai-feiring på å reise rundt til en rekke ulike steder i Asker og Bærum. Det har vært stort hemmelighold rundt kongefamiliens program, og flere av postene har blitt holdt hemmelig.

Bilene kronprinsfamilien kjører rundt i er av det historiske slaget, og har blitt brukt i flere kongelige bryllup.

Videre gikk turen til Borgen borettslag i Asker. Flere av beboerne fikk nyss om at noe skulle skje lørdag kveld, og at de burde være hjemme.

I en kortesje med flere biler kjørte kronprinsfamilien mens de vinket og hilste på beboerne.

Saken oppdateres fortløpende.