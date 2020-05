Abid Raja: – Hvis jeg var russ nå, hadde jeg digget TIX

Da Abid Raja ble utnevnt som kulturminister i januar i år, hadde han neppe forestilt seg at årets 17. mai skulle foregå uten de tradisjonsrike barnetogene rundt om kring i landet.

– Veldig annerledes

Men koronapandemien satte en stopper for den tradisjonsrike feiringen for første gang siden krigen, og Norges innbyggere ble nødt til å tenke nytt.

– Det er en veldig annerledes 17. mai. Barnetogene har kun vært avbrutt under krigen, men likevel har komiteene rundt om kring klart å lage små og store arrangementer for barna. Dette er jo tross alt barnas dag, sier Abid Raja under God Morgen Norge sin 17. mai-sending.

I sofaen sammen med kulturministeren satt også russekongen TIX. Han har en ekstra kjærlighet for russen, og synes synd på avgangselevene som i år fikk en helt annerledes avslutning på 14 år med skole.

– Russen er så bra ungdom. De har satt andres liv fremfor sine egne, og de fortjener en skikkelig russefeiring. Jeg håper de får tatt seg en skikkelig fest, sier han.

Imponert over russen

Også kulturministeren har latt seg imponere over russen i år.

– De har lat være å gjøre det man egentlig gjør i en russetid, og de har stilt opp i dugnaden. Hvis vi er over pandemien, så kan de kanskje gjenta russefeiringen i august, sier Raja.

Og statsråden husker godt sin egen russetid for 25 år siden.

– I min russetid var det Scooter som gjaldt. Men hadde jeg vært russ nå, hadde jeg digget karantene-sangen til TIX, sier Raja.

Samfunnsansvar

Sangen kulturministeren sikter til føyk rett inn på førsteplass da den ble utgitt tidligere i år. Med linjer som «Jeg har pakka fryser'n full av grændis. Det var min favoritt, nå smaker'n bare dritt. Tok turen opp til hytta, tok turen ned igjen. For Erna sa at jeg må være i mitt eget hjem», har låta blitt selve symbolet på tiden vi har vært gjennom de siste månedene.

– Jeg ser på det som min plikt og samfunnsansvar å spre god stemning, når det ikke er så god stemning fra før, sier den populære artisten.