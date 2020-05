Arnold Schwarzenegger: –Barnetog kommer tilbake

For å ta tilbake feiringen valgte statsministeren å vise en hilsen «fra en som er veldig god til å ta ting tilbake».

Det var ingen ringere enn Arnold Schwarzenegger som blant annet er kjent for sin ikoniske replikk «I will be back» i filmen «The Terminator» fra 1984.

– Barnetog will be back. Sekkeløp will be back. 17. mai-feiring will be back. Alt sammen will be back, sier Schwarzenegger i videoen publisert av Statsministerens kontor.

72-åringen minnet også alle på å vaske hendene og holde avstand.

Erna Solberg fortalte til TV 2 noe senere litt om hvordan de siste ukene og månedene har vært.

– Jeg vil si tusen takk til alle som har bidratt. Dette har vært en veldig hektisk periode, sier hun.

På spørsmål om Solberg selv har kunnet kople av den siste tiden, er svaret nei.

– Det har ikke vært en kveld fri. Det har vært mye møter på ulike sosiale plattformer, mye møter i regjeringen, rapporter som skal leses, for meg har det skjedd veldig mye. Det har vært mange krevende beslutninger, og det er klart vi tok mange beslutninger uten å egentlig vite om ting var rett, fordi ingen visste helt hva som var rett, sier hun.

(©NTB / TV 2)