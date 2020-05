Dette overrasket Vinni mest under «Kompani Lauritzen»

Vinneren av Kompani Lauritzen innrømmer at han blir flau over å se seg selv kjefte og smelle på skjermen.

Lørdag var det finale på «Kompani Lauritzen» på TV 2. Til slutt var det rap-artisten Øyvind «Vinni» Sauvik som gikk av med seieren, foran Lise Karlsnes på en andreplass.

Under gårsdagens finale hadde Vinni og flere andre fra kompaniet samlet seg for å se siste episode.

– Det var fint, og veldig hyggelig å se alle sammen igjen. Men det er deilig å være ferdig, sier artisten i et intervju på God Morgen Norge sin 17. mai-sending.

Se hele intervjuet øverst i saken!

– Flaut

I flere uker har «Vinni» og 13 andre norske kjendiser kjempet seg gjennom et tøft militært regime under ledelse av oberst Dag Otto Lauritzen. Opptil flere ganger i serien hadde rapperen lyst å gi seg, og seerne fikk være vitne til Sauviks høye temperament.

– Jeg har ikke sett det på skjermen, for jeg synes det er litt flaut å se seg selv på TV. Det er flaut at jeg er så sur og synes ikke det er så gøy når jeg står og skriker, sier han.

Rapperen sier at han er individualist, og at han liker å gjøre ting på sin egen måte og bestemme selv. Derfor oppsto det flere utfordringer for Sauvik.

– Det er ikke noen rom for individuelle tanker i militæret, og jeg likte ikke å bli herset med.

Overrasket

«Vinni» sier at han har tenkt mye på hvorfor han takket ja til å være med i programmet.

– Da jeg fikk den mailen, skjønte jeg at jeg trengte det. At jeg kanskje trengte å gå ut av komfortsonen. Men da jeg gjorde det, så skjønte jeg at det er ganske komfortabelt i komfortsonen.

Men det var særlig én ting som overrasket rapperen med militæret.

– Jeg ble overrasket over at de som trener til krig har så mye å lære når det kommer til omsorg. Men hvis vi skal ut i krigen må man kunne stole på hverandre. Og det å sette andre først er veldig fine verdier, sier han.

Fine verdier

Store deler av året bor rapperen på Bali i Indonesia, men er nå hjemme i Norge. Å bo i et annet land har lært Sauvik å sette pris på hvor godt vi egentlig har det her hjemme.

– Jeg ser hvor godt ting funker og hvor bra helsevesenet vårt er. Landet vårt er bygd på fine verdier og jeg blir mer bevisst på det nå og hvor flaks vi har som er født med det røde, fine passet vårt.

Og til de som savner musikk fra rapperen, kom «Vinni» med gode nyheter.

– Jeg har vært i studio, så det kommer litt musikk. Når jeg først har kommet inn i buret så kan jeg vise folk hva jeg faktisk driver med.