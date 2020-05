Helene Olafsen overrasket de fleste da hun var tilbake som programleder på Senkveld bare to uker etter at hun ble mor for aller første gang.

Bare dager etter at Norge stengte fullstendig ned ble Senkveld-programleder Helene Olafsen mor for aller første gang. Hun ledet det populære programmet helt frem til termindato, og var tilbake på skjermen allerede to uker etter at lille Louie kom til verden.

– Stusselig

Det var det imidlertid en spesiell grunn til.

– Jeg synes litt synd på Stian. Det var litt stusselig i studio uten publikum, og to meter mellom gjestene. Også var det egentlig litt godt å komme seg ut. Se litt folk og gjøre andre ting. Jeg kom meg ganske fort og var fit for fight. Da var det bare deilig med et tupp i rumpa, komme seg ut og tenke på noe annet enn melk, bæsj og søvn, sier Olafsen under TV 2s 17. mai-sending.

Til tross for at den populære programlederen var raskt tilbake i jobb, beskriver hun den første tiden som mor som utrolig fin.

– Spesielt

– Vi hadde egentlig ganske flaks, fordi jeg hadde termin 12. mars også kom han heldigvis bare et par dager etter det. Så Jørgen fikk være med på hele fødselen og på barselhotellet etterpå, og vi hadde det veldig fint, forteller Olafsen.

Den største utfordringen har imidlertid vært restriksjoner på besøk fra beste- og oldeforeldre.

– Det har vært litt spesielt. Men vi har kost oss masse sammen og blitt kjent med lille Louie.