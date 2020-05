Her får kun barene på én side av den gule stripa holde åpent

De amerikanske småbyene Bristol ligger i to amerikanske delstater, og deler samme hovedgate. Kun én av delstatene har valgt å lette på koronarestriksjonene.

– Viruset er nok ikke her, men der borte, bare 50 meter unna, sier Anette Estes, ler, og rister på hodet.

Hun driver baren State Line i småbyen Bristol i delstaten Tennessee i USA. Rett over gata ligger tvillingbyen med samme navn, som ligger i Virginia. En gul stripe midt i gata viser hvor delstatsgrensa går. Den har store konsekvenser om du er bareier om dagen.

For i Tennessee har guvernøren tillatt gjenåpning av butikker og serveringssteder. På andre sida er virkeligheten en helt annen.

Nå, som gjestene er tilbake på Estes bar, må de venne seg til en ny virkelighet, der det er litt lenger mellom bordene og barkrakkene enn de er vant til.

Underveis i TV 2s intervju med Estes, nærmer gjestene seg hverandre i takt med inntaket deres av øl, samt delstatens kjente whiskey-merker.

– Jeg er en fri mann

En av gjestene, Virigia-beboeren Brad, opplyser at han har gått i midlertidig eksil i nabostaten. Hans normale stambar, som fortsatt er stengt, ligger rett over gata i nabostaten.

Han opplyser til TV 2 at han skjønner at viruset er på begge sider at gata, selv om delstatene håndterer viruset på veldig forskjellig vis. Samtidig er han, i likhet med mange andre, svært misfornøyd med de strenge smittevernstiltakene som har stengt ned USA i flere uker.

Han forteller at han i amerikansk ånd har liten sans for at myndighetene detaljstyrer livet hans.

– Jeg er amerikansk borger og en fri mann, med eller uten noens tillatelse, sier han lattermildt.

– Jeg har rett til å gjøre hva faen jeg vil, jeg trenger ikke å stå to meter unna andre, fortsetter han bestemt.

– Velsignet i Tennessee

– Hva tror du hva dine konkurrenter på Virginia-siden tenker om at de må holde stengt, mens du kan holde åpent?

– De er veldig opprørte. Akkurat slik jeg ville vært, hvis jeg hadde holdt til på den siden av gaten. Jeg føler at jeg er velsignet som er på Tennessee-siden akkurat nå, sier bareier Estes.

Det inntrykket bekrefter Brad Smith, som driver Quake Steak and Lube, på den andre sida av delstatsgrensa.

– Jeg er glad på deres vegne, sier han mens han ser mot stamgjestene sine borte hos konkurrenten.

– Men, jeg skulle gjerne hatt et stykke av den kaken, fortsetter han.

Når han kan åpne opp igjen er det ingen som vet ennå.

Trump fikk streng beskjed

I USA er de fleste delstater i ferd med å gjenåpne. Men fordi det er en stadig økning av smittede i området rundt Washington DC, har den amerikanske hovedstadens nabostater fortsatt strenge restriksjoner. President Donald Trump har forsøkt å ta på seg æren for nedstenging, men avgjørelsene er tatt på delstatsnivå. Da presidenten sa at han ville beordre gjenåpning fikk han klar beskjed fra guvernørene om at det var det de, og ikke USAs president som avgjorde.

Når det gjelder selve gjenåpningen, går det en politisk skillelinje mellom demokrater og republikanere. Republikanske guvernører vil ha økonomien raskere i gang. Demokratene holder i større grad igjen.

Fryktet konkurs



Justin Brown driver tatoveringssjappa Bristol Tattoo i Tennessee. Hans første kunder er tilbake etter nedstengingen, og da han møter TV 2 har en ung kvinne akkurat ankommet for å få fullført en tatovering hun påbegynte før pandemien.

Brown forteller at det har vært en tøff periode.

– Å være stengt i 45 dager var hardt. Det er jo dette som gjør at jeg kan betale regninger og fø familien. Vi var heldige og hadde litt oppsparte midler slik at vi kom oss gjennom dette, sier han.

Han opplyser om at han fryktet han ville gå konkurs om nedstengingen hadde fortsatt lengre.