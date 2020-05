Eksplosjon i Los Angeles – flere brannmenn skadet

Ifølge Los Angeles Times er det skjedd en eksplosjon i sentrum av Los Angeles lørdag kveld lokal tid.

Flere bygninger står i brann, og flere brannmenn er skadet.

Ifølge avisen skjedde eksplosjonen kved 327 E. Boyd Street klokken 19.30 lokal tid. Flammer og svart røyk kunne ifølge avisen sees på flere kilometers avstand.

På Twitter skriver brannvesenet at ti av deres ansatte er skadet som følge av brannen. Til NBC Los Angeles opplyser en representant for brannvesenet, Jaime Moore, at de skal være kritisk skadet.

Ifølge nyhetskanalen betegner brannvesenet situasjonen som en «stor krise».

Til Los Angeles Times opplyser lokale myndigheter at brannvesenet har rykket ut med store styrker, og har rundt 230 ansatte på stedet. Gatene rundt brannen er sperret av.

– Brannpersonell har flyttet seg til en forsvarsposisjon, og en medisinsk gren har blitt opprettet for å behandle og transportere de skadde, opplyser brannvesenet.

Byens borgermester Eric Garcetti skriver på Twitter at han følger med på situasjonen.

Ifølge brannvesenet rykket de opprinnelig ut etter meldinger om røyk fra en mindre bygning i Little Tokyo, et område Los Angeles Times skriver inneholder flere eldre bedrifter.