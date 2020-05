Modern Family-skuespiller Fred Willard er død

Sent lørdag kveld skriver New York Times at Fred Willard er død. Skuespilleren, kjent for roller i serier som «Modern Family» og «Alle elsker Raymond», ble 86 år gammel.

Gjennom karrieren ble han nominert til fire Emmy-priser for arbeidet i de to seriene. I «Modern Family» spilte han rollen som Frank Dunphy.

Overfor CNN bekrefter datteren Hope Mulbarger at han gikk rolig bort fredag kveld.

– Han fortsatte å være aktiv, arbeide og gjøre oss glade helt frem til slutten. Vi elsket han så høyt. Vi vil savne han resten av livet, sier hun.

Willard vokste opp i den amerikanske delstaten Ohio. Ifølge New York Times ble han først kjent i rollen som Jerry Hubbard i talk-show-programmet «Fernwood Tonight» på slutten av 70-tallet.

Lørdag kveld blir Willard hyllet av flere kjente TV-profiler.

– Det eksisterte ikke noen hyggeligere eller morsommere. Vi var så heldige at vi fikk kjenne Fred Willard, og vi vil savne hans mange besøk, skriver talkshow-programleder Jimmy Kimmel på Twitter.

– Han var den morsomste jeg har arbeidet med noensinne. Han var en fantastisk mann, skriver komiker og skuespiller Steve Carell.