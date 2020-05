– Liverpool-laget er et resultat av trendene dette tiåret

Mens fotballglade mennesker venter på om og når Premier League spilles i gang igjen, venter Liverpool på å hente hjem et etterlengtet trofé.

Forrige sesong måtte de se seg så vidt slått over mållinjen av Manchester City, men med 25 poengs ledelse nå ser det ut som det kan gå veien for Merseyside-klubben for første gang på 30 år.

Årsaken er at Liverpool har fulgt med i timen på utviklingen i Premier League, mener TV 2s fotballeksperter.

– Det Liverpool-laget som er nå er ganske naturlig et resultat av de trendene vi har sett dette tiåret, forklarer Brede Hangeland i programmet «Premier League: Evolusjonen».

Her tar han sammen med ekspertkollega Petter Myhre for seg de ulike trendene som har vært i ligaen det siste tiåret, og Liverpool kan krysse av på det aller meste, ifølge TV 2s fotballeksperter.

– Du har en moderne keeper, klasse. En stopper som er verdens beste, som kan stå høyt og kan ha ballen. Du har et back-par som er moderne, du har den defensive midtbanespilleren, enten Henderson eller Fabinho. Du har Firimno som dropper ned i mellomrommet, du har bakromstrussel med Mané og Salah. Så naturlig nok, det laget som er best når vi går ut av tiåret, er også det laget som har tatt opp i seg de trendene som har vært, utdyper Hangeland.

Hangeland og Myhre går innpå de rollene som har forandret seg mest de siste ti årene. For eksempel har keeperen gått fra å stå nærmest 90 minutter på streken, til å være en del av angrep og stå høyt. Eller backer som er like målfarlige som spissene, og midtstopperen som står høyt i banen og ikke bare skal passe på inne i boksen.

– Klopp begynte med det vanskeligste først, angrepsspillet. Han var opptatt av hvordan de skulle opptre på motstanderens halvdel. Så kjørte de frem angrep på angrep. De var ubalansert, de slapp inn altfor mye mål og så har han klart å justere det. Han begynte å tenke at skal man vinne ligaen og trofeer, så må man slippe inn mye mindre mål. Så hentet han inn Alisson, forklarer Myhre.

Han applauderer hvordan Liverpool har håndtert spillerkjøp de siste sesongene, for å få inn de spillertypene som følger trendene og utviklingen i Premier League.

– Klopp har jo truffet perfekt på overgangsmarkedet. Jeg kan tenke meg at den spillerlogistikken som har vært under Klopp, nå sier jeg ikke at det er han som har gjort det, men under hans regime, har vært en av hovedgrunnene til at de er der de er nå, påpeker Myhre og legger til:

– De er litt mer rigide i det offensive spillet, de har en bedre balanse i laget, i tillegg til at de har Alisson og Virgil van Dijk. Så må man ikke glemme de tre på topp, og midtbanen. Men balansen i det laget er enormt bra.