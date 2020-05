Meldinger om bråk og berusede ungdommer flere steder i landet

Natt til 17. mai er det meldt om festbråk og slagsmål flere steder i landet.

I Oslo er en person skadet etter et masseslagsmål. Politiet fikk melding om hendelsen 22.43.

– Vi har nettopp kommet frem. Det har vært slagsmål mellom mange ungdommer, og det er svært amper og opphetet stemning, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politiet.

Personen som ble påført stikkskader ble kjørt til sykehus. Vedkommende var bevisst, og skal ikke være livstruende skadet.

Politiet opplyser om at det har blitt observert både slagvåpen og machete på stedet.

– Vi er i aktivt søk etter mistenkte, men foreløpig er ingen pågrepet. Vi jobber også med å roe stemningen og få oversikt. Det dreier seg om mange ungdommer og det er dårlig stemning, sier Aune.

Rett etter klokken 23 er gjerningspersonen fortsatt på frifot. Politiet opplyser at det er uvisst om det er en relasjon mellom partene.

500 ungdom i Frognerparken

Politiet i Oslo har også vært på flere steder i forbindelse med store samlinger med berusede ungdommer.

– Det befinner seg over 500 ungdommer i Frognerparken hvorav mange er kraftig beruset. Noen er rett og slett stupfulle, sier operasjonslederen.

Politiet er på plass med flere patruljer for å forebygge ansamlingene.

– Ettersom mange er svært beruset, medfører det også mye jobb for helse og ambulanse på stedet, sier Aune.

Politiet måtte også rykke til Bekkelagsbadet.

– Vi sendte også flere patruljer til Bekkelagsbadet der det var en større samling ungdommer og flere var ganske beruset, sier operasjonsleder Marita Aune.

Politiet melder om at det er rolig på stedet nå, men at det fortsatt er en patrulje på stedet for å forebygge at ungdommene samler seg igjen.

300 berusede ungdommer på strand

I Agder har politiet måttet rykke ut for å bryte opp en rekke ansamlinger med berusede ungdommer. Rundt klokken ni fikk de melding om at flere hundre fulle ungdommer oppholdt seg på en strand i Arendal.

– Da vi kom fram til stranden så vi at det var rundt 300 ungdommer der. De fleste er mindreårige og mange var svært beruset, sier operasjonsleder Øyvind Hægerland.

Da politiet ankom stedet løp mange av ungdommene vekk, men det er fortsatt en del ungdommer som oppholder seg på stranden.

– Flere ungdommer var overstadig beruset og trengte medisinsk bistand. Disse blir tatt hånd om av ambulansen, sier Hægerland.

Det var også en rekke småbåter med fulle ungdommer på stedet. Politiet sendt derfor politibåter til å kontrollere området rundt stranden.

Klarer ikke følge opp

Også i Kristiansand måtte politiet rykke ut til Bertesbukta hvor mange fulle ungdommer var samlet.

Politidistriktet fikk så mange melder om ansamlinger lørdag kveld at de hadde problemer med å følge opp alt.

Politiet oppfordret derfor foreldre i området til å sjekke hvor sine barn var. De oppfordret også til voksne i området til å hjelpe til på stranden.

– Vi setter pris på voksne og edru tilstedeværelse i området, skriver politiet i Agder på Twitter.