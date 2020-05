Kysset skaper bråk i Tyskland: – Det kan stoppe fotballen i Europa

Kommentator mener Hertha Berlin-spillerne må straffes feiringene mot Hoffenheim. Det tyske fotballforbundet uttaler at det kun var en anbefaling å holde avstand.

Da Herta Berlin-spillerne jublet for målene i 3-0-seieren over Hoffenheim lørdag, tok de ikke hensyn til anbefalingene om å holde avstand under feiringene.

Det toppet seg da Dedryck Boyata holdt hendene rundt Marko Grujic og ga den serbiske Liverpool-eiendommen et kyss i ansiktet.

Bundesliga var den første av de store ligaene i Europa til å starte opp etter en koronaviruset hadde satt en stopper for alle kamper i sju uker.

Den tyske kommentatoren Marcel Reif uttalte i Bilds studio at de fysiske feiringene til Hertha Berlin-spillerne må få konsekvenser.

– Motstanderne å starte opp igjen får vann på mølla når de gjør sånne ting. Det er bra de gjør det mot seg selv, så de skader kun seg selv. Det er hele tiden kontakt med motspillerne i løpet av kampen, så jeg tror ikke at det spiller så stor rolle, men de må statuere et eksempel, ta det opp og si at man ikke kan holde på sånn. Det kan stoppe hele prosjektet. Det kan stoppe fotballen i Europa, sier fotballtrener Åge Hareide i Viasport-studio.

Blant andre Berliner Zeitung fastslår at Hertha-spillerne jublet for scoring «uten å holde avstand». Avisen trykker også bilder av andre spillere som feirer uten noen tegn til distansering.

Det tyske fotballforbundet uttaler ifølge Kicker at det kun er en anbefaling om å holde avstand og at feiringene derfor ikke kommer til å få konsekvenser for Hertha Berlin.

De fysiske feiringene blir også forsvart av Hertha Berlins trener.

– Målfeiring er del av fotballen. Vi er testet så mange ganger at jeg tror man kan tillate det. Det er synd om vi ikke kan feire mål lenger, sier Bruno Labbadia til tyske Sky, gjengitt av Kicker.

Det er ikke første gang Hertha Berlin-spillerne bryter smittevernreglene. Bildene fra treningsanlegget til hovedstadslaget skapte storm i Tyskland.

Et selvmål av Hoffenheims Kevin Akpoguma samt scoringer av Vedad Ibisevic og Matheus Cunha sørget for 3-0-seier til Hertha.

Dortmund-spillerne holdt avstand under feiringen i 4-0-seieren mot Schalke, men stopper Mats Hummels har fått negativ oppmerksomhet etter å ha blitt filmet mens han blåste snørr ut av nesen.