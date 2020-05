Farmen kjendis-Tiril er gravid: – Stian lo og jeg grein

I august skulle Farmen kjendis-programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) gifte seg med Stian Lauritzen (32) i Italia. I slutten av mars måtte de sende ut beskjed til gjestene om at bryllupet må utsettes ett år som følge av koronakrisen.

Det gikk heldigvis ikke lenge før paret fikk noe nytt å ferie. Lørdag avslørte hun på Instagram at han og kjæresten venter barn.

«Holy guacamole 🤭 Tror vi skal få nok å gjøre dette året like vel jeg», skriver programlederen i innlegget.

– Shit

Til TV 2 forteller programlederen at de fikk vite om graviditeten omkring samtidig som koronabølgen traff Norge.

– Hva tenkte du da du så at testen var positiv?

– Jeg tenkte shit. Eller, jeg tenkte egentlig noe mye verre enn det også. Men bestemoren min liker ikke at jeg banner, så vi får si det sånn, ler Sjåstad Christiansen.

Hun forteller at øyeblikket var svært følelsesladet.

– Stian lo og jeg grein. Også lurte han på om jeg gråt av glede eller om jeg faktisk var lei meg. Det var nok mest glede, men det var helt klart et sjokk, sier hun muntert.

– Bare glede

Etter at det største sjokket fikk lagt seg for programlederen, kunne de begynne å glede seg.

– Nå er det absolutt bare glede. Det kommer til å bli helt rått, sier Sjåstad Christiansen.

Paret vil ikke røpe når de har termin, men sier at det blir på sent på høsten eller tidlig vinter. Og det tar de med knusende ro.

– Vi har virkelig ikke begynt å forberede oss. Jeg tror faktisk at jeg er så chill som gravid, som det man kan være. Når jeg tenker meg om så burde jeg kanskje vært litt mer på? Nei, jeg tenker at jeg tar det helt med ro for dette har mange gjort før oss, så dette skal vi naile, sier Sjåstad Christiansen.

Bryllup på vent

Da programlederen ble intervjuet på God Morgen Norge i slutten av mars, var hun lei seg for at de måtte utsette bryllupet.

– Det er kjempekjedelig. Vi håpte at det skulle la seg gjennomføre, men den siste uka så har vi sett at det er for risikabelt å håpe at ting skal endre seg, sa hun da.

Det ble bestemt at bryllupet skulle flyttes ett år, men paret ble plutselig usikre på om de fortsatt ønsket å holde det i Italia. Stian hadde kommet på tanken om å ha det på Geilo, og Tiril var vel heller ikke helt fremmed for den ideen.

Etter graviditeten har paret derimot hatt hodene helt andre steder.

– Vi har vel egentlig bare tenkt at vi kjører på neste år på cirka samme dato. Men jeg må innrømme at vi ikke er helt i det moduset nå, så det er vanskelig å planlegge, sier Sjåstad Kristiansen.

Et år med toppidrettsbabyer

I 2019 vant Sjåstad Christiansen Farmen kjendis. Det samme året tok hun TV-seerne med storm da hun og Nicolay Ramm ledet Idrettsgallaen. Nå er hun programleder for Farmen kjendis.

Før hun begynte med TV, var Sjåstad Christiansen landslagsutøver i freestyle under Vinter-OL i Pyeongchang. Hun føyer seg derfor i rekka over toppidrettsutøvere som venter barn.

Hoppstjerna Robert Johansson, alpinisten Kjetil Jansrud og Vålerenga-spiller Victoria Ludvigsen er blant de som melder at de skal bli foreldre.

– Det blir et helsikkes år med toppidrettsbabyer, sier programlederen.