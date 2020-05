Tydelig frustrert Carlsen slo seg selv i hodet

Lynsjakkturneringen Steinitz Memorial avsluttes søndag og sendes på TV 2 Sport 1 og Sumo.

Etter andre dag i turneringen står Magnus Carlsen med 7,5 poeng og mistet dermed ledelsen i turneringen. Han ligger nå på 2. plass bak Danil Dubov med 8 poeng.

– Jeg lovet at jeg skulle spille bedre, men jeg gjorde ikke det. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var så mye rot. Det var helt fryktelig, sier Carlsen til TV 2.

– Å tape to partier på rad skal absolutt ikke skje. Det positive er at det fortsatt er gode muligheter for å vinne turneringen. legger Carlsen til.



Carlsen innledet turneringen med tre seirer, to remis og ett tap fredag. Det ga ledelse alene etter første dag. Lørdag fortsatte han på vinnersporet, startet med to seire. Men i tredje og fjerde parti ble det tap. I det femte partiet slo Carlsen tilbake med seier, men måtte ta til takke med remis i lørdagens siste parti.

– Det er bare veldig frustrerende. Men det eneste som skal til er å ha en god dag i morgen, så skal det gå bra.

– Er 12 poeng fremdeles nok til å vinne turneringen?

– Jeg skal få 13, jeg, svarer Carlsen med et smil.

– Oi, der var han sint. Magnus slår seg selv i hodet i frustrasjon av et mulig forspilt halvpoeng der, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i det remisen var et faktum.

Sterk åpning

Carlsen startet sterkt mot kinesiske Bu Xiangzhi og fikk en ideell start på turneringens andre dag.

– Jeg synes det var fint spill av Magnus, det er den kvaliteten vi er vant med å se fra den kanten, sa Hammer.

Deretter slo han amerikanske Jeffrey Xiong etter en intens avslutning der Carlsen la ut på en vandring over brettet med egen konge.

– Xiong viser litt for mye respekt, og spiller litt for nervøst mot verdensmesteren, oppsummerte Hammer.

Det resulterte i dagens andre seier for Carlsen.

– Magnus var et geni. Fantastisk, fantastisk spill og modig spill, hyllet Hammer.

To strake tap

Mot dagens tredje motstander i toppoppgjøret mot russiske Danil Dubov, ble det imidlertid tap. Dubov hadde lenge ett minutt mer på klokken enn Carlsen.

– Det er ikke ofte du ser, påpekte Hammer.

Men Dubov brukte over minuttet på det 33. trekket og mistet tidsforspranget, selv om det ikke ødelagte for russeren som slo verdensmester Carlsen.

– Han har hatt en god dag, men det hadde vært bedre om det tapet hadde kommet mot noen andre enn Dubov, som er den store positive overraskelsen i turneringen hittil, sa Hammer.

Med sin tredje seier for dagen tok Dubov over turneringsledelsen.

– Magnus ble utspilt. Jeg synes ikke han gjorde noen tydelige feil, det var bare et fantastisk flott opplegg av Dubov, mente Hammer.

Carlsen klarte ikke å slå tilbake mot Peder Svidler og gikk på sitt andre tap på rad.

– Jeg synes det så ut som Magnus var i ferd med å spille seg tilbake, etter et veldig dårlig midtspill. Men så kommer Svidler med denne sjakk matt-ideen som Magnus åpenbart ikke hadde kontroll på, og som faktisk er en identisk kopi av metoden Magnus brukte for å vinne verdensmesterskapet i 2016, sa Hammer.

Slo tilbake

To tap var nok for Carlsen som seiret over Quang Liem Le i det femte partiet. Dermed sto han så langt med tre seire og tap før lørdagens siste parti mot Shakhriyar Mamedyarov.

Det siste partiet endte i remis og Carlsen var tydelig frustrert over egen innsats.