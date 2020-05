Vil teste seg for korona for å slippe karantene ved harryhandel

Personer som har testet seg og som det viser seg har hatt covid-19, men er blitt frisk, slipper nemlig ti dagers karantene hvis de drar over grensen til Sverige.

Regjeringen ga nemlig i forrige uke fritak i seks måneder for alle som har hatt en covid-19-infeksjon.

Fastleger i både Aremark og Halden bekrefter overfor NRK at de har fått flere henvendelser fra folk som har hatt en luftveisinfeksjon og ønsker å teste seg. Flere har gitt uttrykk for at de ønsker en attest for å slippe karantene.

Ifølge Sykehuset Østfold er det tvilsomt om folk som vil på handletur, stiller særlig langt fremme i køen når de åpner for testing neste uke.

Siden grensa ble stengt for å forhindre spredning av koronaviruset, har omsetningen i besøks- og handelsnæringen sunket med 95 prosent i Strömstad og flere andre grensekommuner.

Fredag ble det klart at regjeringen vil lette på retningslinjene for reising innad i Norge, men alle andre reiseråd opprettholdes frem til 20. august.

Det betyr at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle andre land til ut på høsten. Det betyr at alle som reiser til Sverige, og som ikke har vært bekreftet smittet, blir pålagt innreisekarantene.