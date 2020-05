Større snøskred – politiet sender alt av mannskaper

Det har gått et større snøskred i et turområde i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal.

Politiet i Møre og Romsdal meldte om skredet klokken 18.57 på Twitter.

– Skredet er relativt stort og det er foreløpig usikkert om noen er tatt. Vi sender derfor alt av mannskaper, inkludert helikopter, for å undersøke stedet, sier operasjonsleder Tor Andre Gram Franck.

Klokken 19.41 skriver politiet at søket fortsatt pågår, men at de ikke har indikasjoner på at noen er tatt av snøskredet.

Skredet har gått ved Fitjavannet, opplyser politiet.

#Sykkulven kl.18:45 Det har gått et større skred i et turområde ved Fetvatnet. Det er sendt inn ressurser fra LA, nødetater og FORF for å sjekke ut skredområdet. LRS MR koordinerer. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) May 16, 2020

Flere skred

Politiet i Nordland meldte også om en skred i Storengdalen i Saltdal lørdag ettermiddag.

«En person tatt av skredet, men kom seg ut selv. Noe forslått etter å ha blitt ført mot bjørketrær. Oppsøker legevakt selv», skrev politidistriktet på Twitter.

På Geitgaljen i Lofoten ble også et turfølge på sju personer ble tatt, men alle klarte å komme seg ut av snømassene selv.

En person med bruddskader ble hentet ut av luftambulanse og ble flydd til sykehus.

De seks andre tok seg ned fra området selv, meldte politiet i Nordland, som meldte om skredet like etter klokka 13 lørdag.

Betydelig snøskredfare

Det er meldt om betydelig snøskredfare i store deler av landet, ifølge varslingstjenesten varsom.no.

Fredag ble fire personer tatt av to forskjellige snøskred i Hemsedal i Hallingdal. Én av dem ble skadd.