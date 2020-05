– Han er muligens enda bedre nå enn før

Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund herjet mot erkerival Schalke 04 i første kamp etter koronapausen. Og 19-åringen fortsatte akkurat der han slapp i Bundesliga.

For etter 28 minutter satte Haaland inn sin tiende scoring på ni kamper i ligaen. Og da Raphaël Guerreiro satte punktum med 4-0, var det etter en lekker pasning fra Haaland.

– Det var vel egentlig som ventet, og for en måte han gjorde det på. Det er ikke lett å sette den ballen i det lengste hjørnet, og så mot Schalke da, i dette hat-derbyet. Dette var en perfekt start for en av verdens beste spisser etter koronaviruset, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om Haalands 1-0-scoring.

Haaland spilte hele kampen, til tross for at han fikk seg en stempling like etter pause av Schalkes Salif Sané. Ekspertkollega Simen Stamsø-Møller lot seg imponere av Haalands form.

– Han så så skarp ut. Det var det jeg tenkte på etter hvert i kampen, hvor mye han orket. Han har ikke hatt vondt av litt hjemmetrening, ser det ut som. Han er akkurat den samme, om ikke muligens enda litt bedre nå enn det han var for et par måneder siden, påpeker Stamsø-Møller.

Han applauderer også den målgivende pasningen.

– Det er noe av det mer elegante jeg har sett han gjøre, sier TV 2s fotballekspert og legger til:

– Man legger jo også merke til at han ikke bare blir glad når han selv scorer, han blir også veldig, veldig glad når medspillerne scorer. Han er en lagspiller også, og det tror jeg de setter stor pris på rundt ham.

Målmaskinen fra Jæren forsatte altså som før.

– Det er ikke noen grunn til at det skal stoppe heller, for han er faktisk så god. Se hvordan han beveger seg, hvordan han avslutter, og se den «standingen» han har fått, ikke bare fra sine medspillere, men også den respekten han har fått hos sine motspillere, sier Mathisen.