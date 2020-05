Slik ser de første rundene i Eliteserien ut

På fotballens festdag 16. mai ble det avklart hvordan Eliteserie-starten skal se ut dersom den går i gang som planlagt 16. juni.

De tre første rundene ble lagt frem under en sending på Eurosport.

Det har tidligere blitt informert om at det kunne bli flere lokaloppgjør de første rundene. Noe den foreløpige terminlisten viser. Det vil bli spilt hjemme og bortekamper som vanlig.

– Terminlisten er sånn at den tar hensyn til UEFA-kvalifiseringene som er planlagt å starte i slutten av juli. Er dette gjennomførbart? Det er usikkert. Det er for øyeblikket vanskelig å vite om man kan reise rundt i Europa på den tiden. Det kan fort ende med at man må utsette, og da vil det være hensiktsmessig å avvente for vår del, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til Eurosport.

Det blir saftige oppgjør tidlig og allerede i første runde møtes FK Haugesund og Brann. Det samme gjør Aalesund og Molde.

Runde 1: Tirsdag 16. juni og onsdag 17. juni

Tirsdag 16. juni:

Aalesund - Molde

Rosenborg - Kristiansund

Viking - Bodø/Glimt

Odd - Sandefjord

Stabæk - Mjøndalen

Sarpsborg 08 - Vålerenga

Onsdag 17. juni:

Start - Strømgsgodset

FK Hagesund - Brann

– Det er utrolig herlig å få noen datoer. Det er en merkelig dag i dag. Jeg har vært på stadion og det er rart at vi ikke gjør klart til kamp i kveld. Nå kan vi starte planleggingen, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen under Eurosports sending.

Runde 2: Lørdag 20. juni og søndag 21. juni.

I den andre runden får man servert Molde mot Rosenborg Vålerenga mot Stabæk og Brann mot Viking.

Lørdag 20. juni

Kristiansund - Aalesund

Molde - Rosenborg

Søndag 21. juni

Sandefjord - Start

Vålerenga - Stabæk

Bodø/Glimt - FK Haugesund

Mjøndalen - Sarpsborg 08

Strømsgodset - Odd

Brann - Viking

Runde 3: Onsdag 24. juni og torsdag 25. juni.

Også i den tredje runden får man servert kanonkamper hvor runden avsluttes med oppgjøret mellom Rosenborg og Bodø/Glimt.

Onsdag 24. juni:

Start - Molde

Aalesund - Brann

Viking - Mjøndalen

FK Haugesund - Kristiansund

Stabæk - Sandefjord

Odd - Vålerenga

Torsdag 25. juni:

Sarpsborg 08 - Strømsgodset

Rosenborg - Bodø/Glimt

Det vil komme mer informasjon om de resterende rundene etter at Uefa har hatt møter angående de europeiske kampene 27. mai, ifølge Fisketjønn.

– Vi må forvente å spille med lite publikum denne sesongen, og vi skal være veldig glad dersom noe annet skjer, sier elitedirektør i NFF, Lise Klaveness.

Saken oppdateres!