– Jeg håper folk tenker: «Å Gud, hun dummer seg ut»

– Hver gang jeg skrudde på radioen, så var det «død, død, død», sier hun om den første tiden i korona-karantene.

Et lite grønt elektrisk lokomotiv summer mens det går på en togskinne langs med en hattebrem rundt hodet til Lizz Daniels.

– Så jeg laget en hatt da. Denne heter «The Brain Train» .

Hun tar den av seg mens hun begynner å le.

– Hva er det dere gjør her, intervjuer en gammel dame som lager tog-hatter? klukkler hun.

– Dere må da ha bedre ting å gjøre?

Overveldende respons

Daniels postet et bilde av den første hatten på sosiale medier for omlag en måned siden, og responsen ble overveldende positiv.

Da bestemte hun seg for å lage en hatt for hver dag under pandemien.

Fredag ble hatt nummer 38 lastet opp til glede for hennes nye fanskare.

Kunst som gjør folk glad. Det er tanken når Lizz den siste måneden laget og postet hatter i sosiale medier.

Hun er ikke ukjent med å skape noe positivt av en vanskelig situasjon. I 1996 opplevde hun en tragedie, da datteren Rose døde, bare seks år gammel.

– Da Rose døde, fikk jeg en skikkelig impuls til å lage kunst man kan bli glad av. Det var sånn det egentlig startet, mitt inderlige ønske om å skape noe oppløftende, kunst som evner å glede, sier Daniels.

Håpet er at den som ser kunsten min kan få en god følelse. Kanskje man har en skikkelig dårlig dag, også ser de det og får en glede? Det er sånn jeg vil at kunsten min skal være!

CAUGHT IN THE NET: Hatt nummer 12. Foto: Simen Askjer / TV 2

67-åringen, som opprinnelig kommer fra Kent i England, har et eget studio som ligger i en bygning i hagen. Samtlige vegger (og gulv) i alle rom er fylt til randen med ting hun har samlet igjennom mange år.

– Du har mye greier her?

– Jeg har masse greier her, sier Lizz, med en trillende latter.

– Jeg er redd jeg er en samler ...

– Å, se der! sier hun, og plukker opp noen kongler. De skal jeg bruke til den hatten der ute!

– Ooo, sier Lizz med pekefingeren i været, som om hun har fått en lys idé.

– Det er sånn kunsten blir til! Jeg er her inne og viser dere ting, og så får jeg øye på disse.

Tilbakemeldingene på hattene har vært overveldende for Lizz.

HATS IN A PANDEMIC: Lizz' hatter slår godt an på nett. Foto: Skjerdump Instagram, danielslizz

– Det er mange som sier at «det er den beste delen av dagen min, skru på nettet og se bildene dine».

– Kan du tro det?! sier Lizz og slår ut med armene.

– Det er mye takknemlighet der ute. Jeg tror folk synes det er forfriskende å se en på min alder fremstå på denne måten, sier 67-åringen.

Hun klyper i foldene på halsen sin.

– Du ser denne kalkunhalsen her, sier hun og fortsetter:

– Også bruker jeg ikke sminke.

DICEY TIMES: Hatt nummer 8 Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg håper at folk tenker: «Å Gud, hun dummer seg ut». At de kanskje tenker: «Hvis hun kan, så kan jeg!» Jeg ønsker å motivere og oppmuntre!

– Hvor lenge skal du holde på å lage hatter?

– Jeg holder på til folk blir lei! Barnebarnet mitt sier at jeg bør lage hundre hatter, men jeg vet ikke helt. Det kan bli for mye også. Det blir i alle fall 50! sier hun.

Hun peker bort på bordet ved siden av.

– Jeg skal ta den på, sier hun, og trekker en hatt over hodet. Den er laget av toalettruller, med to knapper til øyne og en rosa glidelås til munn.

Hun kan minne litt om en tegneseriefigur der hun står.

– Denne heter «The end of the crisis». Husker du? Det var mangel på toalettpapir. Men så er det dobbel betydning, for det er jo ikke slutten på krisen.

– Det ser skikkelig dumt ut! kommer det fra inne i hatten, med påfølgende humring.

Latteren kommer ut av hatten i det hun tar den av seg.

– Det er sånt man gjør når man er 67 år og bor i Sandefjord. Man tar frem limpistolen og limer i vei.

KONGLER: Lizz Daniels bruker behandlede kongler på sin neste hatt. Foto: Simen Askjer/ TV 2 FARGER: Kunstneren har samlet mange ting de siste 30 årene. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Så du koser deg?

– Ja, sier hun med overdreven trykk, på norsk.

– Jeg hygger meg!

– Jeg er i en «hat-attack», bryter hun ut.

– Det er skikkelig gøy!

– Er det navnet på neste hatt?

– Kanskje det, sier hun.