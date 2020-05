17. mai-ordkrig med Frp-Jensen: – Har sviktet en del av vår nasjonale identitet

Torsdag behandlet Stortinget et forslag fra Senterpartiet på å grunnlovsfeste at Norge skal ha egen valuta.

Flertallet bestående av blant annet Frp, Høyre og Arbeiderpartiet stemte ned forslaget. SV og Sp stemte for.

– Det viser at Frp ikke er til å stole på i spørsmål om EU, sier Vedum til TV 2.

Viktigere enn pins

De siste ukene har Frp løftet «pins-debatten», hvor Frp-politikere har kritisert regjeringen for å bruke FN-merke. Istedenfor har de brukt det norske flagget.

– Det er viktigere diskusjoner enn pins, blant annet å sikre vår egen valuta. Det vil ikke Frp og Siv Jensen være med å sikre, sier Sp-lederen.

Han mener Frp er splittet og at den «liberalistiske» delen av partiet vinner frem.

– Det finnes EU-tilhengere i Frp. Saken viser at Frp er delt. Frp var jo med på å fremme dette forslaget i sin tid av Helge Thorheim fra Rogaland som nå er ute av Stortinget.

Han omtaler den norske krona «som en del av vår nasjonale identitet».

– Jeg tror mange er glad både i den norske krona og flagget. Det er noe vi har sammen. Men i spørsmålet om hvordan Norge skal styres, er ikke Frp til å stole på. De sviktet en del av vår nasjonale identitet, vår egen krone. Frp er mer opptatt av symbolmarkeringer enn å faktisk sikre krona gjennom et klart grunnlovsvern, sier Sp-lederen.

Han er skuffet over Frp og Arbeiderpartiet, men forventet at Høyre stemte ned forslaget.

– I Norge har vi hatt krone siden 1875. De siste årene har vi hatt enorm glede av at vi har hatt krone og ikke euro. Når oljeprisen har falt, har vi klart oss bedre. Krona hjelper oss å bevare vår egen nasjonaleindustri. Å ha styring på vår egen pengepolitikk er viktig for oss som selvstendig land. Sentralbanksjefen har også har trukket fram hvor viktig egen krone og fall i kronekursen har vært for konkurransedyktigheten til næringslivet, sier Vedum.

– Er ikke forslaget bare sympolitikk? Vi har jo full selvråderett over penge- og myntsystemet?

– Nei, det er ikke symbolpolitikk. Vi må grunnlovsfeste å ha egen valuta. Et grunnlovsvern er viktig så ikke femti prosent av Stortinget kan innføre euro på grunn av en politisk stemningsbølge. Vi trenger et kraftigere vern.

Han mener debatten passer bra før 17. mai.

– 17. mai er feiring av grunnloven vår. Det som gjør at vi er så glad i grunnloven er at den både er et historisk og et levende politiske dokument. Grunnloven har vært og er definerende for vårt folkestyre og vår frihet som nasjonalstaten Norge.

Jensen: – Håper Vedum får slappe av

Siv Jensen mener utspillet fra Vedum er «tull fra ende til annen».

– Vi er glad i den norske kronen som ble introdusert allerede i 1875, og jeg kjenner ikke til noen i Frp som vil bytte den ut. Vi har altså hatt kronen i 145 år uten at det har vært grunnlovsfestet, og det har gått helt fint. Det kommer det til å gjøre videre også, sier Jensen til TV 2.

TULL: Siv Jensen ber Vedum om å roe ned. Foto: Fredrik Hagen

Hun sier hun «ikke har registrert noen lobbykampanje fra noen om å bytte ut kronen med euro eller dollar».

– Derfor er dette bare tull fra ende til annen fra Vedum. Det er rett og slett en ikke sak. Frp er mot norsk EU medlemskap og vi er mot at internasjonale organisasjoner skal bestemme over oss. Vedum og Sp derimot ville overlate til FN å bestemme hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta i år.

Jensen avslutter med å ønske Vedum en fin 17. mai.

– Jeg vil ønske Vedum en fin 17. Mai-feiring. Håper han får slappe av. Kronen er det iallfall ingen grunn til å bekymre seg over, kanskje bortsett fra at den har svekket seg kraftig i krisetider nå, sier Frp-lederen.