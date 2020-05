Martine (22) føler seg ensom på 17. mai: – Det er flaut å snakke om

17. mai er for mange en festdag som feires med deilig mat og drikke sammen med gode venner eller familie. For Martine Halvorsen (22) er det derimot en dag som forbindes med ensomhet og skam.

– Jeg gruer meg til 17. mai hvert år. Jeg har gått med en klump i magen i flere dager, sier Martine Halvorsen til TV 2.

Denne uken delte hun et innlegg på bloggen sin der hun åpnet opp om å være ensom på 17. mai. Innlegget har fått massiv respons fra andre unge jenter.

– Jeg får tårer i øyene av å lese det folk har skrevet til meg, sier Halvorsen.

Flaut og vanskelig

– Det blir så innmari tydelig at jeg ikke er en del av verdens beste og største jentegjeng. Det føles som at Norge har bursdag, og at jeg ikke er invitert, skriver hun på bloggen sin.

Halvorsen synes det er både flaut og vanskelig å snakke åpent om ensomhet og forteller at det satt langt inne å skrive om det på bloggen.

– Det er flaut å innrømme at jeg ikke har så mange venner jeg kan ringe til eller en store jentegjeng. Det er skikkelig flaut å snakke høyt om, sier bloggeren.

TAKKNEMLIG: Martine er takknemlig for all responsen på innlegget. Foto: privat

Flere år på rad opplevde Martine å ikke bli invitert av venner på 17.mai. I år ønsket hun derfor å dele sine tanker om ensomheten.

– Jeg synes det er viktig å tørre og snakke om det. Jeg tenkte at jeg sikkert ikke var den eneste som hadde det sånn, sier Martine.

Overveldende tilbakemelding

Kort tid etter at innlegget ble publisert begynte meldingene å tikke inn. Innlegget har fått over hunde kommentarer og mange jenter har tatt kontakt med Martine for å fortelle sine historier.

– Jeg ble helt satt ut av alle tilbakemeldingene jeg har fått, sier hun.

Mange av de som har tatt kontakt forteller at de ikke har noen å feire med og derfor føler seg ensomme og alene.

– Det er utrolig mange triste historier. Jeg hadde aldri trodd at det var så mange som følte det samme, sier Martine.

Store forventninger

Psykolog Bjørnar Haara er ikke overrasket over at mange unge kan føle seg ensomme på 17. mai.

– Det er ikke uvanlig å føle mer på ensomhet i høytider. Spesielt på dager som 17.mai hvor det er fokus på samhold, familie og venner, sier Haara som jobber som psykolog i Onlinepsykologene.

Haara sier at mange har forventninger om at 17. mai skal være en dag hvor man samles og har en stor feiring.

– Det kan derfor føles ekstra sårt når man ikke blir invitert eller ikke har noen å feire med, sier Haara.

– Tørr å snakke om det

Psykologen mener at noe av det viktigste man kan gjøre for å unngå å føle seg ensom på 17. mai er å være åpen om følelsene.

– Tørr å ta initiativ og snakk med venner eller familie om at du føler deg ensom. Mange vil oppleve at de blir møtt med forståelse og at man derfor føler seg mindre ensom, sier Haara.

ÅPENHET: Bjørnar Haaga tror det er viktig å være åpen om ensomheten. Foto: Øystein Haara

Mange synes det er vanskelig å snakke om ensomhet, fordi det er skambelagt og flaut.

– Noen er nok redd for å framstå som upopulære, men hvis man tør å være åpen vil de fleste oppleve det som en stor lettelse, sier Haara.

Ikke alene

Martine Halvorsen har nesten utelukkende fått positive tilbakemeldinger etter at hun valgte å åpne opp om ensomheten.

– Jeg har forstått at jeg ikke er alene, sier hun.

I år har hun prøv å senke forventningene og tatt initiativ selv for å få en fin dag.

– Jeg har blant annet invitert noen av mine nærmeste venner til en liten samling. Jeg trodde egentlig at de fleste skulle si nei, fordi de hadde planer fra før, men alle kan komme, sier hun.

Martine tror det er mange som kan føle seg alene på 17. mai og ber folk tørre å prate om det.

– Det kan sitte langt inne å snakke med venner om ensomhet, men jeg tror de fleste unge jenter har følt på det, sier bloggeren.