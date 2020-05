– Dette er en helt annen side av viruset, som ikke har fått noen oppmerksomhet

– Symptomene var rare som faen, sier Paul Garner.

I et blogginnlegg på The British Medical Journal, beskriver forskeren sitt eget uforutsigbare symdomsforløp med Covid-19.

Det var i midten av mars at Garner først kjente på det han trodde var mild hoste. Han er ekspert på smittsomme sykdommer og var i diskusjon om koronaviruset med en kollega på Zoom. Mot slutten av samtalen rådet kollegaen han til å dra hjem umiddelbart og isolere seg. Det gjorde han, selv om han bare kjente seg litt sliten.

Bare noen dager etter var han helt sengeliggende og i full kamp mot en alvorlig infeksjon. Han beskriver følelsen som å bli mishandlet av noen og som å bli slått i hodet med et balltre.

Garner mistet luktesansen, fikk brystsmerter og hjertebank. På et tidspunkt var symptomene så ille at han trodde han skulle død.

Forskeren ble smittet 12 dager før England gikk i i lockdown. På det tidspunktet var han overbevist om at sykdommen ville passere raskt. I stedet ble det som at sykdommen aldri ville slippe taket – en berg- og dalbane av dårlig form, ekstreme følelser og total utmattelse, skriver han i blogginnlegget.

– Som en adventskalender

Det er stadig mer som som tyder på at koronaviruset har et bredere spekter av symptomer enn det vi tidligere har trodd, skriver The Guardian. I tillegg kan effekten for noen være mye mer langvarig enn hos andre.

'Weird as hell’: professor recalls ‘advent calendar’ of Covid-19 symptoms https://t.co/VUVaCfbCeG — Paul Garner (@PaulGarnerWoof) May 15, 2020

I Garner sitt tilfelle varte symptomene i mer enn syv uker. De var også forskjellige fra dag til dag og han beskriver det «som en adventskalender». Han kunne ha vondt i hodet, urolig mage, tinitus, vondt i huden, føle seg svimmel og en følelse av leddgikt i hendene. Hver gang Garner trodde han ble bedre slo symptomene tilbake med full kraft og i ny form.

– Det er svært frustrerende. Mange mennesker begynner å tvile på seg selv. I tillegg kan partneren begynne å lure på om det er noe psykisk galt med dem, skriver han i innlegget.

I etterkant av publiseringen har en rekke mennesker kontaktet Garner for å takke han for at han delte opplevelsen offentlig. Flere uttalte at de har vært gjennom lignende sykdomsforløp og at de var redde for at de var i ferd med å bli gale.

Èn av tjue

Èn av tjue koronapasienter opplever et lengre sykdomsforløp med varierte symptomer, skriver The Guardian. Det er imidlertid usikker om langvarig betyr to, tre eller flere måneder.

Garner sammenligner sykdommen med denguefeber, som er en virusinfeksjon som overføres gjennom stikk fra smittebærende mygg, og som kan gi et influensaliknende sykdomsbilde.

– Denguefeber kommer og går. Det er som å kjøre med håndbrekket på i seks til ni måneder, sier han.

ULIKE: Den engelske smittesporingsappen har kartlagt at brukerne har 15 ulike typer symptomer. Foto: Paul Ellis / AFP

Får ikke oppmerksomhet

Tim Spector, som er forsker ved King’s College London, anslår også at et lite, men betydelig antall av Covid-19-pasienter får langvarige symptomer. Spector leder blant annet forskningsgruppen i London som utviklet den engelske versjonen av Smittestopp-appen, skriver The Guardian.

Av de tre-fire millionene som bruker appen, har cirka 200.000 personer hatt symptomer i seks uker, som er så lenge appen har vært i bruk.

Så langt samles det ikke informasjon om de som har «mildere», men langvarige symptomer.

– Disse menneskene går kanskje tilbake på jobb og klarer ikke å prestere slik de gjorde tidligere. Dette er en helt annen side av viruset, som ikke har fått noen oppmerksomhet, på grunn av ideen om at «hvis du ikke er død, så er du ok», sier Spector.

Han tar også selvkritikk på at det ikke finnes bedre systemer for å samle data om viruset.

– Landet vårt fant opp epidemiologi. Vi har ikke produsert andre epidemiologiske studier enn appen. Det er ganske flaut, sier han.

– Den rareste sykdommen

Ettersom stadig mer informasjon blir tilgjengelig om Covid-19, argumenterer Specter at regjeringens modell for viruset er utdatert. Mange koronapasienter utvikler ikke feber og hoste. I stedet får de muskelsmerter, sår hals og hodepine.

Den engelske Smittestoppappen har kartlagt at brukerne har 15 ulike typer symptomer, som ofte varierer i styrke fra dag til dag.

– Jeg har forsket på 100 sykdommer. Covid er den rareste jeg har sett i løpet av hele min medisinske karriere, sier Spector til The Guardian.

Kan ramme alle organer

Lynne Turner-Stokes, som forsker på medisin ved King’s College, forklarer til avisen av Covid-19 er en multisystemsykdom, som kan ramme alle organer i kroppen.

Både lungene, hjernen, huden, nyrene og nervesystemet kan bli rammet. Symptomene kan være milde i form av hodepine eller alvorlige i form av koma.

Forskeren sier at det er usikker hvorfor sykdommen rammer så ulikt. En forklaring er at kroppens immunsystem jobber på høygir når man blir smittet av viruset, med en påfølgende reaksjon. En annen er at symptomene er drevet av viruset.

Forskere jobber nå på tvers av landegrenser for å finne ut hvilken støtte og behandling pasientene som opplever langvarig sykdomsforløp trenger, skriver The Guardian.