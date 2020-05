Trosset oppfordringen – Sondre er fortsatt fast i Kenya

– Jeg håper det kan bli rundt 1. juni, men jeg er forberedt på at det kan bli lenger. Flyplassen i Nairobi er stengt, sier Nordstad Moen.

Den 29 år gamle trønderen har forberedt seg med trening på om lag 2400 meter over havet i Kenya i en årrekke. Han er der normalt lenge om gangen, men i år blir oppholdet unormalt langt.

Han dro til Kenya 28. desember i fjor.

– Det blir i alle fall en rekord denne sesongen. Litt galgenhumor må vi ha.

Derfor trosset han oppfordringen

Det skulle være nok å nevne hans personlige rekorder: 27.24 på 10.000 meter, 59.48 på halvmaraton og 2.05,48 på maraton.

- Jeg har vært her og trent siden 2009, har funnet et opplegg som passer meg bra og som jeg har hatt suksess med, påpeker Nordstad Moen.

Grunnet koronapandemien blir altså dette høydeoppholdet ekstremt langt – og det er selvforskyldt. For da norske myndigheter oppfordret nordmenn til å komme seg hjem, ble Nordstad Moen værende i Kenya.

– Ja, jeg valgte, slik situasjonen var da, å bli. Jeg hadde to store mål for denne sesongen: London Maraton og OL. Og løpet i London var på det tidspunktet ikke avlyst. I stedet for å reise hjem til snø og sludd, ville jeg forberede meg best mulig til maratonløpet i slutten av april, oppklarer han.

– Men, både det og OL ble utsatt?

– Det var så klart en mental trøkk.

MARATON-ESS: Sondre Nordstad Moens tid på 2.05,48 er den raskeste av en løper født i Europa. Foto: Privat

– Ikke bortkastet

– Føles høydeoppholdet bortkastet?

– Nei, jeg ser på dette som en midlertidig situasjon. Det blir sikkert løp igjen, ingen vet bare når, men bortkastet trening? Nei, trene må jeg jo gjøre uansett.

– Formen må være god etter slike forberedelser?

– Jeg hadde sett for meg to formtopper denne sesongen, til de to store målene jeg nevnte. Jeg har kjørt noen testløp her i en fast runde jeg har hatt og fått bekreftet at kapasiteten er bra, men jeg trenger nok et par løp for å skikkelig fart på beina, svarer han.

Når det blir, vet Nordstad Moen imidlertid ikke. I Norge er kollegaene så smått tilbake – onsdag slo Jakob Ingebrigtsen trønderens norske bestenotering under et gateløp i Stavanger: