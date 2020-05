Høydramatisk da KÍ sikret seg seieren ni minutter på overtid

Tvøroyrar Bóltfelag (TB)–Klaksvíkar Ítróttarfelag (KÍ) 1-2

Både Tvøroyrar Bóltfelag (TB) og KÍ Klaksvík (KÍ) gikk på sure tap i den første serierunden. TB ble til tider rundspilt av NSÍ Runavik, mens KÍ måtte gi tapt mot tittelutfordreren B36.

Lørdag hadde TB lagt opp til fest i det som ble deres første kamp etter onsdagens 128 års jubileum. Også tilskuerne var på plass, ettersom myndighetene tidligere denne uken ga grønt lys til at klubbene kunne åpne tribunene.

Nøkkelspilleren Poul Ingason måtte ta plass på tribunen etter at han skadet hamstringen sin i forrige kamp.

Selv om det var KÍ som hadde sittet to timer på båt for å komme seg til Tvøroyrir var det Færøyenes eldste fotballklubb som fikk det tøffest i vindkaoset på Suðuroy.

Kraftig vind på opp mot 15 meter i sekunder skapte store problemer, spesielt for TB-keeper Frederik Mehder som slet med å få ballen over midtbanen med sine utspark.

Etter 29 minutter kom det første målet. Selv om Mehder nok ble forstyrret av vinden må han ta på seg skylden for at KÍ tok ledelsen.

Årets spiller i Betri Deildin forrige sesong Jóannes Bjartalíð klinket til på et frispark fra 30 meter.

Ballen hadde retning rett mot hendene til keeperen, men Mehder klarte ikke å ta imot ballen. Dermed gikk den via ham og inn i mål.

Strålende takling hindret utligning

Men til tross for at bortelaget tok ledelsen deppet ikke hjemmesupporterne. Med trommer og blåseinstrumenter forsøkte de å presse laget sitt fremover på banen.

TB så friskere ut i andreomgang da de hadde vinden i ryggen. Men det skulle gå 66 minutter før de fikk sin første store sjanse.

Jens Erik Bruhn gjorde en strålende jobb på høyrebacken og ballen havnet til slutt hos Samudeen Musah som vakkert vendte bort Deni Pavlovic. Ghaneseren satte full fart mot målet, men en strålende takling fra Oddmar Færø hindret TB i å utligne.

Ti minutter senere skulle jobben med å hente inn ledelsen bli enda tøffere. Sebastian Kroner som i den første omgangen hadde pådratt seg gult kort, gjorde en ufattelig urutinert vurdering da han bevisst sperret veien til en motspiller.

Dermed måtte hjemmelaget spille de siste 15 minuttene med ti spillere. Men det skulle vise seg å ikke hindre dem i å score.

Dramatiske sluttminutter

Deni Pavlovic og Samudeen Musah var ikke ferdige. Ghaneseren stjal til seg ballen og serberen sparket ned Musah da han skulle rette opp feilen. Dommeren pekte resolutt på straffemerket.

Rogvi Joensen var sikker fra straffemerket og sørget for utligning da det gjenstod ti minutter av kampen.

Det gikk mot et sterkt poeng for hjemmelaget, men åtte minutter på overtid måtte de kapitulere. KÍ skaffet seg et straffespark og Jóannes Bjartalíð kunne sørge for at kampens tredje siste spark på ballen gikk i mål.

Dermed endte kampen 2-1 og KÍ kunne ta med seg tre poeng på båtturen hjem.

