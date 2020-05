Ny tennistopp med «betraktelig» lavere lønn enn forgjengeren: – Jeg er ikke her for å tjene mest mulig

Den nye generalsekretæren i Norges Tennisforbund (NTF) signaliserer at at han vil heve en helt annen lønn enn Alexander Kjær gjorde.

Mye av kritikken som har blitt rettet mot NTF de siste ukene har gått på lønnsnivået til enkelte i administrasjonen og bonusene deres.

Mye omtalte Alexander Kjær, hvis jobb Aslak Paulsen nå har som konstituert generalsekretær, hevet en grunnlønn på cirka én million kroner - pluss bonuser.

Nå er det tilsynelatende nye tider på kontoret til forbundet.

– Jeg kommer til å ha en betraktelig lavere lønn enn den forrige generalsekretæren. Det har jeg sagt, og det står for min regning, sier Paulsen til TV 2.

– Hvorfor det?

– Først og fremst så er forbundet inne i en krevende tid. Jeg har ikke inngått noen avtale ennå, men jeg har signalisert det. Jeg er glad i norsk tennis. Jeg har alltid jobbet i norsk tennis for å få flere interessert. Jeg er ikke her for å tjene mest mulig.

Vurderer å kutte bonusen til markedssjef

Flere ansatte i forbundet har de siste årene har en fast grunnlønn og bonuser.

Forbundet signaliserer at det skal kuttes også der.

– Har ansatte bonuser nå?

– Akkurat nå har markedssjefen en bonus basert på eksterne inntekter og sponsorer. Det er helt vanlig å ha i alle særforbund. Vi har en dialog på om vi skal ivareta eller avvikle den. Og det har vi en løpende dialog på. Og om det er til irritasjon for folk der ute, så tar vi gjerne en diskusjon på det. Men jeg vil gjenta at det er vanlig i de aller fleste særforbund med bonuser basert på nye friske midler inn i forbundet. Det er helt vanlig, sier Paulsen.

Forbundet vil, som omtalt fredag, nå starte en ekstern granskning av forbundet. Forbundet opplyser til TV 2 at det ikke er klart hvem som skal gjennomføre granskningen ennå. NIF har ikke gitt TV 2 svar på om de eventuelt vil bidra.