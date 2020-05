Sperret opp øyne da de så løsningen på avstandsreglen

Over hele verden bes folk om å holde avstand. Denne kaféen valgte en helt unik løsning for å få det til.

Forrige lørdag gjenåpnet kafé Rothe i byen Schwerin i Tyskland, etter å ha vært stengt på grunn av koronaviruset.

Da kaféen endelig kunne ta i mot gjester på uteserveringen, var mottoet deres soleklart: hold avstand. For å få til dette, fikk gjestene et helt spesielt hjelpemiddel.

For mens andre serveringssteder merker opp avstand og setter opp skilt, fikk kundene i den tyske kafeen utdelt badeutstyr. Det skriver CNN.

Utstyrt med to meter lange velfargede flytepinner på hodet sørget Jaqueline Rothe, sjefen for kaféen, at kundene kunne nyte solen på smittevennlig vis.

– Det var en perfekt og morsom måte å sørge for at kundene holdt avstand, sier Rothe til den lokale tv-stasjonen RTL.

Selv om kundene likte det, viste flytepinnene også hvor vanskelig det kan være å holde avstand. Tyskland har en strengere avstandsregel enn Norge. Her i landet skal vi holde minst én meter, mens regelen i Tyskland er på minst 1,5 meter.

– Spøken var selvfølgelig morsom, og kundene våre var med på påfunnet. Men det spøken virkelig viste, var hvor vanskelig det er å holde en avstand på 1,5 meter, sier Rothe til CNN.

Store deler av Tyskland har vært stengt under pandemien, men landet har nå begynt å åpne opp igjen samfunnet.

Åpne grenser

Tyskland har så langt 175.699 smittede og 8.001 døde personer. Etter to måneder med stengte grenser åpnet Tyskland grensene mot Luxembourg.

Samtidig lempes restriksjonene ved Tysklands grenser til Østerrike og Sveits. Nå kan man krysse de grensene blant annet for å besøke ektefeller og partnere, slektninger eller for å ta del i viktige familiebegivenheter.

Kraftig fall i økonomien

Med et fall i BNP på 2,2 prosent er Tyskland inne i en resesjon etter at viruset rammet. Pandemien kan redusere verdens økonomi med 9,7 prosent, advarer bank.

Det tyske fallet i brutto nasjonalprodukt er det største på et kvartal siden 2009. Tallene fra landets statistikkbyrå fredag gir et første innblikk i covid-19-utbruddets virkning på økonomien.

Finansminister Peter Altmaier advarte allerede i april og sa at landet var på vei mot «den verste resesjonen» siden andre verdenskrig.