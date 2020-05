Inviterer hele Norge til første virtuelle 17. mai-tog

Bryggen i Bergen, Ishavskatedralen og Kardemomme by er blant landemerkene man kan se på ruten til Norges første virtuelle 17. mai-tog noensinne.

– Målet er at alle skal se et landemerke de kjenner igjen fra området eller fylket de bor i, forteller Tarjei Mo Batalden (21).

Det er han og kompisene Tobias Laundal og Erlend Pilø som har utviklet toget som skal foregå i det berømte verdensberømte dataspillet Minecraft.

Foreløpig har 17 kommuner meldt seg på for å delta i det som blir Norges aller første virtuelle 17. mai-tog.

UTVIKLERNE: Tarjei Mo Batalden (21), Tobias Laundal (21) og Erlend Pilø (24). Foto: Skogliv.no

– Vi håper på å fylle den virtuelle slottsplassen med Minecraft-spillere til tross for at den virkelige er stengt, sier Batalden.

Verdenen er bygget opp på Minecraft-serveren Skogliv.no, som guttene har drevet siden 2018.

Ønsket tog for alle

Det er Fredrik Sørensen i Ullensaker kommune som var intitiativtaker til arrangementet etter at årets 17. mai blir noe annerledes grunnet koronautbruddet.

– Jeg hadde først en idé om å lage et virtuelt tog for Ullensaker kommune sine ungdommer, forteller Sørensen.

Han kom etterhvert frem til at han heller ønsket å lage et større arrangement for hele landet.

– Så da fant jeg Skogliv-gutta og spurte om de kunne lage det. Så måtte jeg ringe rundt til andre kommuner og få dem til i bidra til prosjektet, sier Sørensen.

Hittil har kommuner som Stavanger, Bodø, Ullensaker og Trondheim gitt 20.000 kroner hver til arrangementet, i følge Stavanger Aftenblad.

BERGEN: Bryggen er en del av ruten for toget på nasjonaldagen. Foto: Skogliv.no

– I tillegg til det virtuelle toget skal arrangementet streames fra et lokale i Oslo der flere politikere og andre gjester kommer, forteller Sørensen.

Dersom alt går etter planen skal det være mulig at 100.000 brukere er innom serveren i løpet av nasjonaldagen.

– Vi håper man får den fellsskapsfølelsen som er så sterk på 17. mai, men som er vanskelig å få til i år, forteller Batalden.

Bygget på to uker

Kompisene har jobbet døgnet rundt for å gjøre klar verdenen til nasjonaldagen.

– Dette er en miniverden i Norge som vi har bygget på to uker, med hjelp fra tjue barn og unge, forteller Batalden.

Akkurat som i vanlige tog møter man opp på en bestemt plass, og blir med i rekkene når toget går.

TRONDHEIM: Nidarosdomen kan også sees langs ruten Foto: Skogliv.no

– Ruten passerer flere kjente landemerker som slottet, Bryggen i Bergen, Nidarosdomen og Ishavskatedralen, sier Batalden.

For å komme seg inn på spillet må man bruke en kode som guttene har delt på sin hjemmeside.

– Alle barna vet hva de skal gjøre med koden og hvordan det funker, forteller Batalden.