Tømmer Færøyene for fotballdrakter

Drakter fra færøyske fotballag er mer ettertraktet enn noen gang, det har sportsbutikken Sport 24 i Torshavn fått kjenne på.

– Etter at nordmenn begynte å følge med på serien vår har omsetningen økt, sier butikksjef i Sport 24 Petur Sólbjørnsson Thomsen.

Men det er ikke bare nordmenn som er ville etter draktene fra Betri Deildin. Bestillingene hos sportsbutikken har tikket inn fra alle verdenshjørner.

– Vi har fått bestillinger fra Spania, Nord-Amerika, Belgia og Sverige, så det er stor interesse, sier Sólbjørnsson Thomsen.

Interessen fra utlandet er også med på å skyte den hjemlige interessen opp. De færøyske supporterne kjøper også drakter, ettersom de er redde for at sportsbutikken skal bli utsolgt.

– Det er ikke vanlig at vi får så mange forespørsler som vi får nå. Når bare færøyinger kjøper drakter er ikke interessen så stor som vi ser nå. Og når interessen fra utlandet er blitt så stor som vi ser nå, så vil også færøyske supportere ha drakter med navn og nummer på.

Spesielt én spiller går igjen

Det er en bestemt drakt som går ekstra mye i trykkemaskinen. HB-drakt med nummer syv på ryggen. Hovedstadlagets stjernespiller Adrian Justinussen med den magiske frisparkfoten er den mest ettertraktede.

– Man kan ikke si annet enn at Adrian Justinussen er en veldig populær mann for øyeblikket, sier Sólbjørnsson.

Også det færøyske fotballforbundet har merket pågang på landslagsdrakter. Landslagsspiller Rógvi Baldvinsson sin telefon har vært varm siden nyheten om at Betri Deldin skulle sendes på TV 2.

– Folk sender meldinger og spør hvilket nummer spillerne har. Folk bestiller spesielt landslagsdrakter med Atli Gregersen på ryggen, legenden som har gitt seg på landslaget.

– Vi som er på landslaget har en felles snapchat-gruppe og der skrev jeg i går at det er muligheter for at man går på en person i Færøyenes landslagsdrakt neste gang vi ferierer i New York, så det er litt absurd, sier han.

Norsk supportergruppe planlegger tur til Tórshavn

De fleste lagene har også fått laget norske supportergrupper på Facebook. B36 som vant årets første kamp mot regjerende seriemester KÍ Klaksvík er et av lagene som virkelig har fått fotfeste i Norge, med over 1100 deltakere i supportergruppen.

De tre kompisene fra Kongsvinger, Henning Danielsen, Pål Sønsteli og Thomas Ramstad, ble enige om å finne et lag de kunne heie på da det ble klart at den færøyske ligaen skulle vises på norsk TV.

– En av gutta fant ut at Julian Johnsson (tidligere Kongsvinger-spiller) er tidligere B36-spiller. Da var det egentlig ikke noe å lure på, samtidig kunne jeg fyre opp rivaliseringen med Klaksvik, ettersom de nå har tre tidligere HamKam-spillere, sier Danielsen.

FAVORITTEN: Meinhard Olsen har blitt en personlig favoritt i den norske supportergruppen. B36-spilleren har også sendt dem en personlig videohilsen. Foto: Bjarni Enghamar

Nå planlegger trioen å samle en gjeng fra supportergruppen å reise over å se deres nye favorittlag live når myndighetene tillater det.

– Vi henvendte oss til gruppen om en tur til Tórshavn, noe som viste seg å være stor interesse rundt. Så fort myndighetene gir oss tillatelse til å reise, begynner planleggingen. Vi opplever at både styreleder, hovedtrener og flere av spillerne er veldig positive til supportergruppen. Vi tror en tur til Tórshavn vil bli et minne for livet for alle som tar turen, sier Danielsen.